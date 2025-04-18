У Мінфіні заперечили можливе підвищення податків

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про відсутність наразі планів підняття податків або інших планів щодо фіскалізації.

Про це він повідомив народним депутатам під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Інтерфакс-Україна.

"Ніяких планів щодо фіскалізації ми не плануємо, підняття видатків не передбачаємо і все буде здійснено в умовах, передбачених чинним законодавством", – сказав він.

Марченко повідомив, що найближчий план – підготовка бюджетної декларації на 2026-2028 роки, яка включатиме різноманітні сценарії і є відповідною реакцією уряду на ті або інші ризики фіскального характеру.

"Звичайно, … ми розуміємо і в цьому році реагуємо на ті ризики, які вже матеріалізувалися, і в нас є відповідь на ці питання. І щодо фінансування на 2026 рік. Це не є якимось "секретом Полішинеля" і зараз ми активно працюємо над тим, щоб ми мали відповіді на будь-які варіанти розвитку подій", – зауважив очільник Мінфіну.

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Він додав, що будь-які варіанти розвитку подій передбачають реакцію як воєнного стану, так і реакцію післявоєнного стану.

Урядовець також повідомив, що наступного тижня у Вашингтоні пройдуть так звані "Весняні зустрічі" Міжнародного валютного фонду та Світового банку, на яких працюватиме українська делегація.

"В нас будуть активні консультації з міністрами фінансів наших країн-партнерів, з Міжнародним валютним фондом, з Світовим банком, де ми окреслимо наші ризики, застереження, і покажемо, що ситуація потребує додаткової підтримки, над якою ми активно будемо працювати з прем'єр-міністром", – сказав міністр.

Раніше голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що наповнення держбюджету України у 2025 році йде за планом, однак у 2026 році ситуація може погіршитися через зменшення зовнішнього фінансування, тому може виникнути необхідність переглянути податкову базу.

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний також визнавав цю проблему. За його словами, з огляду на це Україна сподівається отримати доступ до заморожених російських активів для покриття дефіциту держбюджету у 2026 році.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про історичне збільшення податків, зокрема й військового збору – з 1,5% до 5%. Податкові зміни почали діяти з 1 січня 2025.