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Новини Використання заморожених активів РФ
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Японія виділить Україні $3 мільярди за рахунок заморожених активів РФ: підписано угоду

міністр фінансів України Сергій Марченко та посол Японії в Україні Масаші Накаґоме

Японія виділить Україні кредит обсягом до 471,9 млрд японських єн (близько $3 мільярдів) у межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом близько $50 млрд.

Угоду у формі обміну нотами, яка передбачає надання кредиту, сьогодні підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та посол Японії в Україні Масаші Накаґоме, інформує пресслужба Мінфіну.

Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених російських суверенних активів.

Фінансування надається на 30 років. Кошти спрямують на фінансування пріоритетних бюджетних потреб і сприяння відбудові та розвитку України.

У Мінфіні уточнили, що за останні три останніх роки Японія вже надала бюджетну підтримку Україні на суму понад $8,5 млрд.

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Нагадаємо, минулого року року лідери країн "Великої сімки" погодили механізм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), який передбачає виділення Україні кредитів на $50 млрд, які погашатимуться за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Очікується, що більшість коштів за програмою ERA Україна отримає вже у 2025 році, що дозволить наростити міжнародні резерви до $58 млрд.

Автор: 

кредит (3282) Мінфін (2931) росія (14194) Японія (535) заморожені активи (219)


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Банзай, друзі! Хай Курили повернуться до батьківщини.
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18.04.2025 13:42 Відповісти
Кунашир - це Японія!
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18.04.2025 13:55 Відповісти
日本に感謝します
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18.04.2025 14:00 Відповісти
ключове слово-кредит
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18.04.2025 19:21 Відповісти
Знову режим зєльоного лідора отримає купу грошей, які ніхто не контролюватиме. Тому правління зєльоної камарильї як і продовження війни майже гарантовано. Жаль, що кошти, які могли б зупинити повзучу окупацію шляхом придбання достатньої кількості зброї, будуть банально вкрадені.
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18.04.2025 22:39 Відповісти

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