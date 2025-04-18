На реформу митниці треба знайти сотні мільйонів доларів, її мало фінансувати USAID, – урядовий уповноважений

Реформу української митниці на 90% мало фінансувати Агентство з міжнародного розвитку США (USAID), через скорочення його програм уряд шукає альтернативні джерела коштів.

Про це розповів гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, який з грудня 2024 року також виконує функції урядового уповноваженого з питань реформування митних органів, передає Liga.net із посиланням на українську редакцію Forbes.

"Реформа митниці мала фінансуватися на 80-90% коштами USAID. Зараз шукаємо альтернативну модель. Це сотні мільйонів доларів. Поки їх складно знайти", – сказав Смілянський.

За його словами, на посаді урядового уповноваженого він мав розробити план реформування Митної служби.

"Моє завдання було показати план реформи митниці. Далі уряд і президент мали вирішити, що з цього реалістично, а що – ні. Наприклад, контрабанду телефонів можна подолати за два місяці. Для початку реформи потрібно 20-25 ризик-менеджерів, які захочуть прийти у держсектор і стати пожиттєвими ПЕПами", – додав посадовець.

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Як повідомлялося, у грудні минулого року Кабмін призначив гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського Урядовим уповноваженим з питань реформування митних органів (на громадських засадах).

У жовтні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає реформу митниці.

Детальніше про реформу митниці читайте в нашому матеріалі "Діра на 150 мільярдів: Що передбачає реформа митниці"