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Новини
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На реформу митниці треба знайти сотні мільйонів доларів, її мало фінансувати USAID, – урядовий уповноважений

митниця

Реформу української митниці на 90% мало фінансувати Агентство з міжнародного розвитку США (USAID), через скорочення його програм уряд шукає альтернативні джерела коштів.

Про це розповів гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, який з грудня 2024 року також виконує функції урядового уповноваженого з питань реформування митних органів, передає Liga.net із посиланням на українську редакцію Forbes.

"Реформа митниці мала фінансуватися на 80-90% коштами USAID. Зараз шукаємо альтернативну модель. Це сотні мільйонів доларів. Поки їх складно знайти", – сказав Смілянський.

За його словами, на посаді урядового уповноваженого він мав розробити план реформування Митної служби.

"Моє завдання було показати план реформи митниці. Далі уряд і президент мали вирішити, що з цього реалістично, а що – ні. Наприклад, контрабанду телефонів можна подолати за два місяці. Для початку реформи потрібно 20-25 ризик-менеджерів, які захочуть прийти у держсектор і стати пожиттєвими ПЕПами", – додав посадовець.

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Як повідомлялося, у грудні минулого року Кабмін призначив гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського Урядовим уповноваженим з питань реформування митних органів (на громадських засадах).

У жовтні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає реформу митниці.

Детальніше про реформу митниці читайте в нашому матеріалі "Діра на 150 мільярдів: Що передбачає реформа митниці"

Автор: 

митниця (816) реформи (338) Смілянський Ігор (116) USAID (109) Державна митна служба (471)


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Топ коментарі
+17
Візміть ці гроші у працівників митниці. Вони навіть не помітять цієї мізерної суми.
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18.04.2025 14:35
+11
Хватить ваших.реформ, а по суті катастрофи які лише руйнуть все на світі.
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18.04.2025 14:27
+7
Навіщо скільки коштів? Будувати нові споруди, купувати нову техніку?
Невже на митниці і у митників не знайдеться декілька сотень мільйонів доларів?
Хай вкладають в діло. Будуть мати прибуток .
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18.04.2025 14:39
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Хватить ваших.реформ, а по суті катастрофи які лише руйнуть все на світі.
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18.04.2025 14:27 Відповісти
поверніть мільярді накрадених за останні 6 років у керівників Миниць і вистачить на реформу, але тоді не вистачіть на ОПг Банкової , яка є дахом цієї банди
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19.04.2025 01:51 Відповісти
Сотні мільйонів доларів нічого не змінять, той випадок коли не завжди гроші все вирішують. Потрібно знайти порядних, чесних, не продажних митників, для яких Україна важніше за все і вони все змінять.
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18.04.2025 14:32 Відповісти
як це нічого не змінять, дуже навіть змінять благополукччя реформаторів, а митниця залишиться такою як і була. не там реформу треба робити, але це владі не цікаво.
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18.04.2025 17:35 Відповісти
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18.04.2025 18:01 Відповісти
Не знайдуть . Так це не діє. Потрібно виходити з того, що кожен співробітник потенціальний хабарник.
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19.04.2025 07:08 Відповісти
Візміть ці гроші у працівників митниці. Вони навіть не помітять цієї мізерної суми.
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18.04.2025 14:35 Відповісти
Навіщо скільки коштів? Будувати нові споруди, купувати нову техніку?
Невже на митниці і у митників не знайдеться декілька сотень мільйонів доларів?
Хай вкладають в діло. Будуть мати прибуток .
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18.04.2025 14:39 Відповісти
Вони вже вклали, але є нюанс.
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18.04.2025 15:00 Відповісти
Реформували,реформували та недореформували.Головне не забудьте заробітну плату підняти,от тоді вони запрацюють чесно.Ну і трішки для себе,для митника.А як без цього.
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18.04.2025 15:22 Відповісти
реформами чесних людей не створиш - риба гниє з голови. Почніть реформу зОПи
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18.04.2025 15:40 Відповісти
Просто закрити нахрін. І мобресурс збільшиться і витрати зменшаться.
А громадяни як дякувати будуть.
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18.04.2025 15:41 Відповісти
Кілька років тому син підробляв на головному поштамті в Києві, коли Смілянський , маючи мільонний оклад, "реформував" Укрпошту. В центрі столиці гроші платились готівкою; умови праці, організація - відсутні. А в інтервью розповідав - красиво. Тепер він "уповноважений"....
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18.04.2025 15:44 Відповісти
На митниці потрібна одна реформа
Митників на війну всіх
Змін ити повністю особистий склад
Нових попередити ваша доля буде теж схожа
Якщо митниця руде працювати в старому режимі
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18.04.2025 15:54 Відповісти
там ще є законодавчі ньюанси, що треба теж впрегулювати, але тоді важче буде красти. і служба в армії не має бути покаранням.
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18.04.2025 17:36 Відповісти
Хороша робота пиляти сотні мільонів доларів!! А потім сказати - ну от УСАІД закрили, і все... То не наша провина, ми майже-майже все зробили
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18.04.2025 16:03 Відповісти
Знов: дайте грошей, щоб ми навчилися не красти на митниці.
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18.04.2025 16:23 Відповісти
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18.04.2025 16:24 Відповісти
як казала моя бабуся -"жадібней таксиста тільки митник"
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18.04.2025 16:26 Відповісти
Таксист не держслужбовець, він не грабує країну . А тариф можете вибрати , який захочете . Чи бабулі хочеться проїхатися з пиріжком у руках на дорогому БМВ з кондиціонером, а заплатити, як за маршрутку?
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19.04.2025 07:14 Відповісти
у статті йдеться про митницю, та її зубожілість
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19.04.2025 09:27 Відповісти
Не потрібно мєжду строк принижувати таксистів. А митники - то паразити на тілі держави , я згодна з бабулєю.
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19.04.2025 14:52 Відповісти
08.12.2019
Про початок роботи нової Державної митної служби повідомив її голова Максим Нефьодов. За його словами, в рамках реформи вдалося скоротити кількість митниць з 26 до 16. https://www.dw.com/uk/%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0/a-51581446

11.02.2020
Президент підписав закон, що продовжує реформу податкової та митниці й запроваджує можливість автоматизації митного оформлення
https://president.gov.ua/news/prezident-********-zakon-sho-prodovzhuye-reformu-podatkovoyi-59705

04.02.2021
Підтримку митної реформи за напрямками, запланованими в рамках Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM), буде продовжено у 2021 році.
https://customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/ies-prodovzhit-pidtrimku-mitnoyi-reformi-u-2021-rotsi-358

потім трішечки всралися. не до реформ було. треба було яунайшвидше красти та тікати
і нарешті

18.04.2025 В Україні перезавантажать митницю: експерти обговорюють, за яких умов реформа справді буде успішною
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3914555-perezavantazenna-ta-ozdorovlenna-mitnici-ce-realno.html

Якщо попередні реформи пішли у сраку, яка вірогідність, що і ця не піде туди ж?
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18.04.2025 17:10 Відповісти
Навіщо взагалі митниця в країні яка не виробляє нічого ?.
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18.04.2025 17:12 Відповісти
Знайомий купив станок плоскошліф в Європі провіз майже через всю Європу, а в Україні здерли 7 000 євро, просто щоб перевезти контейнер через кордон. Трамп зі своїми тарифами ніщо. Наразі станок працює і допомагає ремонтувати різне для ЗСУ і людей.

А як погано на митниці, то просто треба проїхатися по домівках митників середньої і високої ланки і все стане ясно, там не будинки, там дворці у стилі Барокко чи Рококо мінімум.

Про весілля минтиків у війну з тортом ціною у 5 нуляв тільки сліпий і глухий не чув. Про загальну ціну гулянки ходять легенди вже. Роксолана москва для нагадування.
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18.04.2025 18:34 Відповісти
Без вступу до ЄС ми не поборемо ту мафію.
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19.04.2025 07:17 Відповісти
Щоб раз і на років 50 провести якісну митну реформу потрібен тільки добрий м"ясник,сокира і плаха.
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18.04.2025 20:58 Відповісти
Суцільні реформи без будь-якого позитивного результату. Тільки гроші витрачають як у прірву, а далі все знову по кругу. Митниця вже мабуть вдесятеро змінила назву, а як крали, так в крадуть. Давай ще.
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18.04.2025 21:36 Відповісти
На моей памяти это примерно пятая "реформа" таможни. Ну, это как если бы соловей-разбойник не просто грабил корованы, а ещё и ввел дополнительную мзду на реформу свиста.
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19.04.2025 08:25 Відповісти
Митниці вкрай необхідні ні ці "реформи" за сотні млн. $, а пара сотень посадок з кофіскацією. І не через років 5-6-10, а вже.
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19.04.2025 10:19 Відповісти
Мені не зрозуміла вимова ФІНІНСУВАННЯ РЕФОРМИ. Реформа то перестановка дійових посад з метою поліпшення ККД організму де вони всі працюють.
Тобто для цього потрібні накази з верху і їх виконання низом. Всі ці люди вже отримують платню.
Тому чому потрібні ще додаткові гроші???
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19.04.2025 10:20 Відповісти

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