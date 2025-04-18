На реформу митниці треба знайти сотні мільйонів доларів, її мало фінансувати USAID, – урядовий уповноважений
Реформу української митниці на 90% мало фінансувати Агентство з міжнародного розвитку США (USAID), через скорочення його програм уряд шукає альтернативні джерела коштів.
Про це розповів гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, який з грудня 2024 року також виконує функції урядового уповноваженого з питань реформування митних органів, передає Liga.net із посиланням на українську редакцію Forbes.
"Реформа митниці мала фінансуватися на 80-90% коштами USAID. Зараз шукаємо альтернативну модель. Це сотні мільйонів доларів. Поки їх складно знайти", – сказав Смілянський.
За його словами, на посаді урядового уповноваженого він мав розробити план реформування Митної служби.
"Моє завдання було показати план реформи митниці. Далі уряд і президент мали вирішити, що з цього реалістично, а що – ні. Наприклад, контрабанду телефонів можна подолати за два місяці. Для початку реформи потрібно 20-25 ризик-менеджерів, які захочуть прийти у держсектор і стати пожиттєвими ПЕПами", – додав посадовець.
Як повідомлялося, у грудні минулого року Кабмін призначив гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського Урядовим уповноваженим з питань реформування митних органів (на громадських засадах).
У жовтні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає реформу митниці.
Детальніше про реформу митниці читайте в нашому матеріалі "Діра на 150 мільярдів: Що передбачає реформа митниці"
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Невже на митниці і у митників не знайдеться декілька сотень мільйонів доларів?
Хай вкладають в діло. Будуть мати прибуток .
А громадяни як дякувати будуть.
Митників на війну всіх
Змін ити повністю особистий склад
Нових попередити ваша доля буде теж схожа
Якщо митниця руде працювати в старому режимі
Про початок роботи нової Державної митної служби повідомив її голова Максим Нефьодов. За його словами, в рамках реформи вдалося скоротити кількість митниць з 26 до 16. https://www.dw.com/uk/%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0/a-51581446
11.02.2020
Президент підписав закон, що продовжує реформу податкової та митниці й запроваджує можливість автоматизації митного оформлення
https://president.gov.ua/news/prezident-********-zakon-sho-prodovzhuye-reformu-podatkovoyi-59705
04.02.2021
Підтримку митної реформи за напрямками, запланованими в рамках Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM), буде продовжено у 2021 році.
https://customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/ies-prodovzhit-pidtrimku-mitnoyi-reformi-u-2021-rotsi-358
потім трішечки всралися. не до реформ було. треба було яунайшвидше красти та тікати
і нарешті
18.04.2025 В Україні перезавантажать митницю: експерти обговорюють, за яких умов реформа справді буде успішною
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3914555-perezavantazenna-ta-ozdorovlenna-mitnici-ce-realno.html
Якщо попередні реформи пішли у сраку, яка вірогідність, що і ця не піде туди ж?
А як погано на митниці, то просто треба проїхатися по домівках митників середньої і високої ланки і все стане ясно, там не будинки, там дворці у стилі Барокко чи Рококо мінімум.
Про весілля минтиків у війну з тортом ціною у 5 нуляв тільки сліпий і глухий не чув. Про загальну ціну гулянки ходять легенди вже. Роксолана москва для нагадування.
Тобто для цього потрібні накази з верху і їх виконання низом. Всі ці люди вже отримують платню.
Тому чому потрібні ще додаткові гроші???