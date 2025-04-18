Китай зупинив імпорт скрапленого газу із США та планує збільшити поставки з РФ

Імпорт скрапленого природного газу із США до Китаю повністю припинився понад десять 10 тижнів тому.

Про це пише Financial Times із посиланням на дані про постачання, що свідчать, як китайсько-американська торгова війна поширилася на енергетику, передає Forbes.

Відтоді, як 6 лютого танкер із СПГ вантажопідйомністю 69 тис. тонн прибув із Корпус-Крісті (Техас) до південної провінції Фуцзянь, подальших поставок між двома країнами не було.

Другий танкер був перенаправлений до Бангладеш після того, як Китай 10 лютого запровадив 15% мито на американський СПГ. З того часу мито зросло до 49%, що зробило американський газ нерентабельним для китайських покупців у найближчому майбутньому.

Заморожування поставок скрапленого газу із США є повторенням блокування імпорту, яке тривало більше року під час першого президентського терміну Дональда Трампа.

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Аналітик Kpler Джилліан Боккара заявила, що не бачить причин для відновлення торгівлі між двома країнами у короткостроковій перспективі. "Зараз ми спостерігаємо нижче економічне зростання і ми думаємо, що китайці зможуть витримати втрату цих вантажів досить довго", – пояснила вона.

Посол Китаю в Росії заявив раніше цього тижня, що Китай, ймовірно, натомість збільшить імпорт російського СПГ. "Я точно знаю, що багато покупців. Так багато покупців просять посольство допомогти налагодити контакти з російськими постачальниками, я думаю, що [імпорту], безперечно, буде більше", – сказав Чжан Ханьхуей.

Росія стала третім за величиною постачальником СПГ до Китаю після Австралії та Катару.

Як повідомлялося, наразі Росія постачає газ у Китай єдиним маршрутом – трубопроводом "Сила Сибіру", який, як очікується, до 2025 року вийде на повну річну потужність 38 млрд кубометрів. Водночас Росія намагається домовитися про додаткові маршрути для експорту свого газу до Китаю, щоб частково компенсувати втрату "Газпромом" ринку Європи.

Зокрема, російський диктатор Володимир Путіна неодноразово анонсував будівництво нового трубопроводу "Сила Сибіру 2", але Китай досі не погодив цей проєкт, вимагаючи від Росії більших знижок на газ. А Монголія – країна, через яку мала пройти труба завдовжки 2,5 тис. км, – навіть не включила газопровід "Газпрому" до плану національного розвитку до 2028 року.

Росія також почала обговорювати маршрут газогону до Китаю через Казахстан. Віцепрем'єр РФ Олександр Новак розповідав, що у випадку реалізації цього проєкту Росія змогла б експортувати до Китаю 35 млрд кубометрів газу на рік. Але посол Китаю в РФ заявив, що країна не зацікавлена у будівництві цієї труби, оскільки цей проєкт може виявитися занадто дорогим.