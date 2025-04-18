"Нафтогаз" розробив сценарій обмеження споживання газу взимку, але спробує його не допустити, – Бойко

НАК "Нафтогаз України" має багато сценаріїв для проходження наступного опалювального сезону, у тому числі й з обмеженням споживання, але докладатиме зусиль, що не допустити такого розвитку подій.

Про це заступниця голови наглядової ради "Нафтогазу" Наталія Бойко заявила під час дискусії "Чи вистачить газу Україні: де взяти кошти на новий опалювальний сезон?", передає Інтерфакс-Україна.

"Дуже багато сценаріїв прописано, деякі з них прагматично будуть передбачати жорсткі міри, у тому числі й з обмеження споживання. Хоча, у моєму розумінні, ми цього не допустимо, оскільки поновлювати споживання газу значно складніше, ніж в електриці, й зовсім інші технічні особливості. Тому, все-таки, я думаю, що ми справимося у міксі закачка плюс імпорт", – розповіла Бойко.

За її словами, багато чого у контексті підготовки до наступного опалювального сезону залежатиме від наслідків атак РФ, але газовий сектор після останніх ударів РФ вже продемонстрував здатність ефективно відновлюватись.

Водночас вона додала, що спільно з Міністерством енергетики обговорюється необхідність запровадження додаткових стимулів для споживачів купувати імпортний газ.

"Я говорила достатньо серйозно з Міненерго про те, що нам потрібні додаткові стимули, наприклад, для промисловості, купувати на імпорті. Мені здається, що тут можна говорити про якийсь баланс, можливо, певний комплексний підхід з точки зору Міністерства фінансів. В принципі, ця ідея дозовано сподобалася, тому обіцяли її обговорити", – розповіла заступниця голови наглядової ради "Нафтогазу".

За її словами, "Оператор ГТС" також мав би не забирати газ для виробничо-технічних втрат зі сховищ, а імпортувати.

Бойко також наголосила на необхідності компенсувати з бюджету різницю у тарифах, аби вивільнити фінансовий ресурс для "Нафтогазу", і зазначила, що "в умовах покладання ПСО "Нафтогазу" зараз стало трохи легше, оскільки уряд розширив його також на "Укрнафту".

Щодо питання аварійного резерву обладнання, вона пояснила, що його обсяг важко було оцінити, оскільки не було досвіду уражень об'єктів, але зараз "аварійний резерв створюється постійно, поновлюється і розширюється".

Бойко також заявила, що Україна веде переговори з низкою країн, зокрема, Норвегією та Канадою, про залучення грантового газу.

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Як повідомлялося, через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу, розповідав член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович.

За оцінками української редакції Forbes, для оплати цього імпорту "Нафтогазу" потрібно знайти близько 2 мільярдів євро. Наразі є домовленості про отримання близько 400 млн євро із цієї суми, компанія також веде переговори щодо залучення позик ще на 600 млн євро.

Очільник Групи "Нафтогаз" Роман Чумак на пресконференції за підсумками ОЗП 2024-2025 років 9 квітня повідомив, що група вже відновила половину обсягів видобутку, втрачених через ворожі атаки у лютому.