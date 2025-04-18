Кабмін розширив програму пільгових кредитів "5-7-9%" на будівництво овочесховищ

Кабінет Міністрів дозволив аграріям залучати пільгове фінансування за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на будівництво овочесховищ.

Відповідна постанова ухвалена на черговому засіданні уряду, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

"Відтепер агровиробники, що інвестують у будівництво овочесховищ і картоплесховищ, зможуть скористатися державною підтримкою у вигляді компенсації відсоткової ставки за кредитами – до 150 млн грн, як і підприємства тваринницької та переробної галузей", – зазначив очільник міністерства Віталій Коваль.

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За даними Мінагрополітики, через війну та знищення інфраструктури в Україні дефіцит сховищ збільшився до 60%, тому потрібно збудувати нові сховища потужністю зберігання 340 тис. тонн овочів та картоплі.

Очікується, що це посилить продовольчу безпеку країни та дозволить зменшити цінові коливання на овочі та фрукти в міжсезоння.

Як повідомлялося, за оцінками Мінагрополітики, через відсутність сховищ 35% українських овочів не доходять до споживача, бо псуються.