БЕБ знайшло мережу теплиць для нелегального вирощування тютюну у промислових масштабах. ФОТО

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили теплиці та складські приміщення, в яких нелегально вирощували, сушили та переробляли тютюн в промислових масштабах.

Про це повідомив керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук, інформує пресслужба відомства.

Слідство встановило, що 16 теплиць облаштували посеред поля в Овідіопольській громаді на Одещині. Тютюн вирощували за допомогою крапельного зрошення. Надалі його листя протягом кількох місяців сушили, подрібнювали та фасували по коробах, а готову сировину планували продавати по всій Україні під виглядом тютюнової продукції різних торгових марок.

"Під час проведення обшуків детективи вилучили майже 56 тонн вирощеної продукції, техніку для посіву, шланги для поливу, промислову лінію для сушіння та подрібнення тютюну. Вилучену продукцію направлено для проведення необхідних судових експертиз", – зазначив Ткачук.

За його словами, після запровадження змін щодо ліцензування вирощування тютюну, кількість підприємств, які офіційно займались такою діяльністю, зменшилась. Проте активізувались нелегальні виробники.

"Вже припинено незаконні вирощування та обробку тютюну без ліцензії в Одеській, Хмельницький та Львівській областях. Вилучено понад 101 407 кг тютюну", – додав представник БЕБ.











Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ викрили канал контрабанди підакцизних товарів під виглядом морозива.

БЕБ також викрило підпільну мережу, організатори якої незаконно виготовляли, зберігали та продавали підакцизні товари. Так, під час обшуків вилучено контрафактні сигарети 15 відомих брендів вартістю понад 38 млн грн.