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Кабмін схвалив євроінтеграційний законопроєкт про захист вод від забруднення. Що ним передбачено?

Кабмін схвалив євроінтеграційний законопроєкт про захист вод від забруднення

Кабінет Міністрів України схвалив євроінтеграційний законопроєкт про захист вод від забруднення. 

Про це йдеться в повідомленні Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. 

Як зазначається, документ спрямований на гармонізацію українського законодавства у сфері водних ресурсів із ключовими директивами Європейського Союзу.

Проєкт закону передбачає, зокрема:

  • уточнення термінології у Водному, Земельному кодексах та інших профільних законах відповідно до стандартів ЄС,
  • чітке визначення повноважень Міндовкілля, Держводагентства, Держгеонадр та Держпродспоживслужби у сфері захисту вод від забруднення,
  • підвищення відповідальності водокористувачів за збереження водних об'єктів та запобігання їх забрудненню нітратами від сільськогосподарської діяльності.

Раніше повідомлялося, що збитки, завдані довкіллю внаслідок повномасштабної війни Росії проти України, сягнули майже 85 млрд євро.

Перед тим стало відомо, що загальна потреба в інвестиціях на проєкти Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів з їхнього відновлення становить приблизно 82,5 млрд грн, і 2025 року на ці потреби планують виділити з держбюджету 25 млрд грн.

Автор: 

євроінтеграція (64) забруднення (35) екологія (407) Євросоюз (5101) вода (236) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (77)


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От саме на часі
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18.04.2025 16:18 Відповісти
Це постійно на часі бо аграрні барончики та фермери розорали всі береги річок принаймні на Хмельниччині і вся хімія змивається з полів у річки. Мовчу про скиди технічних вод цеховиками на кустарних виробництвах.
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18.04.2025 16:27 Відповісти
ага ..саме тому Верховна Гнида узаконив вкрадену землю ))
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18.04.2025 16:42 Відповісти
Для себе робіть а не для якоїсь закаканої європи.
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18.04.2025 17:18 Відповісти

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