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Новини
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Зеленський запровадив санкції проти 60 компаній з Росії, Білорусі та Китаю

зеленський

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження санкцій проти компаній з Росії, Білорусі та Китаю.

Відповідний указ президента №247/2025 від 18 квітня оприлюднено на офіційному сайті голови держави.

Хто потрапив під санкції?

Згідно із додатками до рішення РНБО, санкції запроваджено щодо 39 фізичних осіб, переважно громадян РФ, а також щодо 60 юридичних осіб.

Зокрема, до санкційних списків додали 56 установ і компаній з Росії, одна – з Білорусі, а також три компанії з Китаю.

Так, до санкційного списку увійшло білоруське підприємство "СвітлогорськХімволокно", яке входить до складу державного концерну "Бєлнафтохім". Воно керує заводом штучного волокна та одного з найбільших підприємств у Європі із виробництва поліефірної нитки.

Крім того, під санкції потрапили три китайські компанії: Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology (Пекін), Rui Jin Machinery (Веньчжоу) та Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining (Ляньюньган).

За даними Trademo, компанія Beijing Aviation & Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd спеціалізується на міжнародній торгівлі, пише українська редакція Forbes. Переважно компанія імпортує абразивні порошки та вироби. Основним ринком збуту та джерелом імпорту для компанії є Росія.

Wenzhou Ruijin Machinery Co., Ltd спеціалізується на виробництві обладнання для автоматичного виготовлення тканих мішків. Компанія пропонує високошвидкісні машини для різання, шиття, друку та інших процесів.

Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining – дочірнє підприємство державної китайської корпорації China National Building Material Group (CNBM). Компанії належить найбільший у світі завод із виробництва вуглецевого волокна потужністю 25 000 тонн на рік. Її продукція застосовується в аерокосмічній, енергетичній, транспортній та інфраструктурній галузях.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський також увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо 20 російських співаків, спортсменів та акторів.

Напередодні Зеленський заявив, що українські розвідувальні органи отримали інформацію, що Китай постачає РФ артилерію і порох, окрім того, є дані, що представники КНР займаються виробництвом деякої зброї на території Росії.

Автор: 

Зеленський Володимир (2508) Китай (2128) санкції (4384) РНБО (508)


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Топ коментарі
+8
А навіщо санкції?Заборонити усі контакти з рашкою і білорусією і все.Нахрен оте розмазування каші по тарілці?
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18.04.2025 17:37
+5
А проти «Дружби»? Нє?
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18.04.2025 17:44
+4
ну то п..ць. ховайся хто може
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18.04.2025 17:38
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А навіщо санкції?Заборонити усі контакти з рашкою і білорусією і все.Нахрен оте розмазування каші по тарілці?
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18.04.2025 17:37 Відповісти
3 роки страшного кровопролиття з терором русні , дє ж , " нелох" раніше був ?
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19.04.2025 13:44 Відповісти
ну то п..ць. ховайся хто може
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18.04.2025 17:38 Відповісти
А проти «Дружби»? Нє?
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18.04.2025 17:44 Відповісти
Хоть би не ЗАБУВ, зеленський, з цілим кодлом в ОПУ КМУ ВРУ ГПУ РНБОУ, нарешті, запровадити ДІЄВІ санкції та заморозити рахунки, у ригоАНАЛІВ та їх помічників, що качують гроші з бізнесів в Україні!
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18.04.2025 18:00 Відповісти
а голосувати за всяку дурню, що вони тулять в ВР хто буде?
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19.04.2025 08:41 Відповісти
Особливо проти Китаю, де беремо 90% для дронів, от і мільйон дронів ближче став...
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18.04.2025 19:31 Відповісти
так я оце ж теж подумав чи не введе Китай заборону на ввезення комплектуючих до дронів в Україну або щось подібне
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19.04.2025 13:14 Відповісти
А цей хлопчисько хоч знає - з якої країни в Україну йдуть комплектуючі для дронів? Невже навіть Єрмак цього не знає?
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19.04.2025 00:06 Відповісти
Потужно. Санкции должны быть в виде уничтожения.
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19.04.2025 09:22 Відповісти
Тю, так шо, арахамія вже не буде асфальт у білорусів купляти?
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19.04.2025 17:45 Відповісти
Зеленський має запровадити санкції проти самого себе і свого оточення, яке краде у ЗСУ і ховає гроші в офшорах.
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19.04.2025 21:59 Відповісти
Ох,який же він пАтужний цей Вовочка.
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20.04.2025 10:04 Відповісти

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