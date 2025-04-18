Зеленський запровадив санкції проти 60 компаній з Росії, Білорусі та Китаю

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження санкцій проти компаній з Росії, Білорусі та Китаю.

Відповідний указ президента №247/2025 від 18 квітня оприлюднено на офіційному сайті голови держави.

Хто потрапив під санкції?

Згідно із додатками до рішення РНБО, санкції запроваджено щодо 39 фізичних осіб, переважно громадян РФ, а також щодо 60 юридичних осіб.

Зокрема, до санкційних списків додали 56 установ і компаній з Росії, одна – з Білорусі, а також три компанії з Китаю.

Так, до санкційного списку увійшло білоруське підприємство "СвітлогорськХімволокно", яке входить до складу державного концерну "Бєлнафтохім". Воно керує заводом штучного волокна та одного з найбільших підприємств у Європі із виробництва поліефірної нитки.

Крім того, під санкції потрапили три китайські компанії: Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology (Пекін), Rui Jin Machinery (Веньчжоу) та Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining (Ляньюньган).

За даними Trademo, компанія Beijing Aviation & Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd спеціалізується на міжнародній торгівлі, пише українська редакція Forbes. Переважно компанія імпортує абразивні порошки та вироби. Основним ринком збуту та джерелом імпорту для компанії є Росія.

Wenzhou Ruijin Machinery Co., Ltd спеціалізується на виробництві обладнання для автоматичного виготовлення тканих мішків. Компанія пропонує високошвидкісні машини для різання, шиття, друку та інших процесів.

Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining – дочірнє підприємство державної китайської корпорації China National Building Material Group (CNBM). Компанії належить найбільший у світі завод із виробництва вуглецевого волокна потужністю 25 000 тонн на рік. Її продукція застосовується в аерокосмічній, енергетичній, транспортній та інфраструктурній галузях.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський також увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо 20 російських співаків, спортсменів та акторів.

Напередодні Зеленський заявив, що українські розвідувальні органи отримали інформацію, що Китай постачає РФ артилерію і порох, окрім того, є дані, що представники КНР займаються виробництвом деякої зброї на території Росії.