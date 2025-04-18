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Новини
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Підвищення податків: Надходженя від військового збору зросли майже у 4 рази

Надходженя від військового збору зросли майже у 4 рази

У першому кварталі 2025 року з українських платників податків зібрали 34,1 мільярда гривень військового збору.

Це в 3,7 раза більше, ніж за цей же період минулого року (9,3 млрд грн), повідомляє Державна податкова служба (ДПС).

Найбільше військового збору сплачено:

  • у Києві – 11,3 млрд грн;
  • у Дніпропетровській області – 3,9 млрд грн;
  • у Львівській області – 2,5 млрд грн;
  • у Харківській області – 2,2 млрд гривень.

Зауважимо, що суттєве зростання надходжень обумовлене підвищенням ставки військового збору з 1 січня.

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У ДПС нагадали, що військовий збір сплачують усі категорії платників податків. ФОПи першої, другої та четвертої груп – 10% від мінімальної заробітної плати, платники єдиного податку третьої групи (крім е-резидентів) – 1 % від отриманого доходу щоквартально.

Підприємці на загальній системі оподаткування – 5% від чистого річного оподатковуваного доходу. З найманих працівників стягується 5% від нарахованої заробітної плати.

Як повідомлялося, у листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про історичне збільшення податків, зокрема запровадження військового збору для ФОПів та підвищення ставки цього податку для решти платників з 1,5% до 5%. Податкові зміни почали діяти з 1 січня 2025.

Автор: 

держбюджет (1572) податки (2421) Державна податкова служба (357) військовий збір (28)


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краще б було почути куди ці гроші пішли
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18.04.2025 17:40 Відповісти
В загальний казан - цілком можливо ,що на бруківку . В нього немає цільового призначення - тільки на військові потреби
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18.04.2025 17:43 Відповісти
ще ж чудово...зелені крадії крадуть більше майже у 4 рази....
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18.04.2025 17:42 Відповісти
зельоні гниди оновили криптогаманці
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18.04.2025 17:44 Відповісти
І шо ? Ну видирають тепер з мене більше . І де воно? А донати як були так і залишились
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18.04.2025 17:46 Відповісти
Якщо гайку закручувати безмежно і без динамометра - можна і різьбу зірвати....
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18.04.2025 17:48 Відповісти
Україні це не загрожує,різбі в Україні " не на часі".
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19.04.2025 14:23 Відповісти
та, не переймайтеся так!
кіпрські офшори підготовлені.
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18.04.2025 18:02 Відповісти
Прочитав, та зрозумів, знову в очі сцуть
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18.04.2025 19:59 Відповісти

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