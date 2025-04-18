На заміну російському: ЄС пропонує європейським компаніям купувати більше скрапленого газу в США

Європейський Союз 6 травня цього року оприлюднить дорожню карту для поступового припинення закупівель російського викопного палива, подаючи компаніям сигнал про те, що вони повинні купувати більше скрапленого природного газу зі США.

Про це пише Bloomberg.

За словами президента Європейської ради Антоніо Коста, Євросоюз, чия залежність від російського газу скоротилася до приблизно 19% від загальних поставок минулого року, у порівнянні з понад 40% до розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України, продовжить скорочувати свій імпорт.

"Це створює простір на ринку для імпорту від інших постачальників, що означає нові можливості для Сполучених Штатів", – зазначив Коста.

Зараз США є третім за величиною постачальником газу в Євросоюз.

Втім, рішення про підписання нових контрактів на закупівлю скрапленого газу в США знаходяться в руках компаній і залежать від їхнього бачення ринку та цін. За словами Кости, багато хто має довгострокові контракти з Росією.

Дорожня карта, над якою працює виконавчий орган ЄС, має на меті запропонувати європейським компаніям інструменти для розірвання довгострокових контрактів з Росією. Комісія розглядає можливість рекомендувати використання пов'язаних з торгівлею заходів, таких як квоти або тарифи на рівні Євросоюзу.

"Політичний сигнал, який дає комісія, полягає в тому, що є вагомі причини для європейських компаній знаходити хороші ціни в США. Є чудова можливість збільшити імпорт СПГ зі США", – сказав Коста.