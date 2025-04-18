Втрати України від європейського екологічного мита складуть до 6% ВВП, треба вимагати його відстрочки, – металурги

Одним із основних чинників, який за кілька місяців може спричинити значний негативний вплив на український експорт сталевої продукції, є європейський екологічний податок СВАМ.

Про це заявив операційний директор Групи "Метінвест" Олександр Мироненко на Business Wisdom Summit 2025, що пройшов у Києві.

За словами Мироненка, розмір мита СВАМ, а відповідно – конкурентоспроможність продукції на ринку Європейського Собзу залежатиме від того, наскільки модернізоване виробництво. І це великий виклик для української металургії, адже зараз підприємства не можуть інвестувати в модернізацію – залучити кошти важко, бо через війну ніхто не має жодного бажання вкладати в капіталомісткі проєкти в Україні.

За оцінками операційного директора "Метінвесту", модернізація заводу від моменту ухвалення рішення до запуску займає 3-4 роки. А СВАМ почне діяти з 1 січня 2026 року для товарів з усього світу, які експортуються до ЄС.

Він нагадав, що наразі немає жодних винятків або спеціальних умов для української продукції.

Водночас українські виробники не мають доступу до спеціальних умов фінансування та грантів на модернізацію, які доступні європейським виробникам. За час війни ринок Євросоюзу став пріоритетним для України, тому СВАМ матиме негативний вплив на українську економіку.

За оцінкою Федерації роботодавців України, за 2026-2030 роки ВВП України може зменшитися на 4,8-6,1%. Для воєнної та повоєнної економіки України це велика втрата та обмеження можливостей для відновлення, тому Україні потрібні спеціальні умови з достатнім перехідним періодом, підкреслив Мироненко.

"Якщо навіть у 2028 році введуть вуглецеве мито, а війна закінчиться у 2025 чи 2026 році, ми просто не встигаємо. Нам дуже потрібна підтримка держави, щоб відтермінувати ці вимоги й мати час на адаптацію. Після завершення війни потрібно щонайменше 3-4 роки на модернізацію. Ми будемо її проводити, але важливо, щоб нам дали час та можливість усе реалізувати", – сказав Мироненко.

Нагадаємо, раніше видання Politico заявило, що Європа "однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито СВАМ", через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Але цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС та отримати пільги, зокрема – відстрочення запровадження цього мита в Україні через війну.

Перед тим генеральний директор "Центру Екології та Розвитку Нових технологій" Владислав Антипов також заявив, що запровадження європейського екологічного мита СВАМ для України це не тільки втрата мільярдів ВВП, але й взагалі питання виживання українських експортних галузей, зокрема металургії. Тому необхідно наполягати на відстроченні запровадження для України цього мита, використовуючи пункт про форс-мажор.