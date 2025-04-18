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Українські стартапи масово виїжджають за кордон і уникають згадок про своє походження, – Forbes

стартап

Українські стартапи все частіше переїжджають за кордон та уникають згадок про своє походження.

За даними дослідження Dealroom CEE Startups 2025, понад 90% зрілих українських стартапів уже перенесли свої штаб-квартири за кордон – це найвищий показник серед країн Центральної та Східної Європи, пише українська редакція Forbes.

При цьому стартапери уникають згадок про своє українське походження, розповів партнер венчурного фонду Roosh Ventures Андрій Тимовський.

"Ранні інвестиції й так високоризикові, і додатковий фактор війни часто визначальний. Команди приховують походження, щоб не відлякувати потенційних клієнтів чи інвесторів", – каже підприємець.

Цю тенденцію підтверджує керівний партнер фонду Flyer One Ventures та співзасновник Genesis Віталій Лаптенок.

"Раніше вони відкривали офіси за кордоном, коли вже заробляли гроші, а зараз це відбувається з самого початку існування компанії", – розповідає бізнесмен про зміни у поведінці українських стартапів.

Засновник українського ШІ-стартапу Assisterr Нік Гавриляк пояснив, що українське походження – це сигнал для багатьох фондів запропонувати найменшу оцінку. Схожу історію розповідає засновниця стартапу з інформаційної безпеки LetsData Ксенія Ілюк.

Читайте також: Одна з найбільших українських ІТ-компаній відкриє ще один офіс за кордоном. Цього разу – у Німеччині

За даними дослідження фонду AVentures Capital, інвестицію в українські стартапи падають: у 2024 році вони становили $462 млн, що майже вдвічі менше, ніж у довоєнному 2021 році (понад $800 млн).

До повномасштабного вторгнення головним мотивом засновників українських стартапів для переїзду за кордон були прозорі механізми залучення коштів, захист інвестицій і податкові пільги, зазначає Forbes. Зараз для інвесторів це ризик, адже засновники чи менеджмент не можуть виїхати з України. Тому зараз найпоширеніша модель роботи українських стартапів, коли менеджмент або головний офіс – за кордоном, а більшість співробітників – в Україні.

Як повідомлялося, наприкінці січня Міністерство цифрової трансформації призначило Наталію Кушнерську директоркою Фонду розвитку інновацій, що об'єднує Український фонд стартапів (USF) та кластер Brave1. З 2023 року вона майже два роки очолювала ініціативу Brave1, а до того протягом 15 років очолювала івент-агенцію Diplomat Service.

Автор: 

інвестиції (1530) ІТ-індустрія (545) стартап (207)


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Топ коментарі
+61
Дорого обійшлося Україні голосування за Сракобородька... І це ще не вечір...
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18.04.2025 20:22
+42
Правильно країні не потрібні ці "сцикуни-ухилянти економічного фронту " ... Головне ми зберегли наш золотий фонд - прокурорів ,депутатів ,чиновникік ,бепів, дберів - це наші Стіви Джобси та Цукерберги - вони піднімуть економіку ,ВПК та ще якусь муйню (забув ,потрібно глянути в телемарафоні ...)
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18.04.2025 20:40
+40
"я ваш вирок", сказало воно...
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18.04.2025 20:30
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Військові стартапи залишаються, цивільні стартапи переїжджають туди, де на них більше попиту - все в принципі логічно.
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18.04.2025 20:21 Відповісти
Головне що Зеленсський з нами залишився!
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18.04.2025 21:08 Відповісти
Головне, що залишиться сама основа і квіт нашої нації - депутати, прокурори, поліція, кримінал, судді, чиновники та інші.
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18.04.2025 21:12 Відповісти
https://tsn.ua/********/chotiri-kompaniyi-yaki-vigotovlyayut-bpla-tikayut-z-********-chmut-poyasniv-chomu-2639976.html Чотири компанії, які виготовляють БпЛА, виїхали з України
Військові стартапи теж їдуть з тих хто може. У кого вистачає розуму вже зараз готують собі контракти і місця за кордоном, немає жодних іллюзій що тут щось зміниться на краще.
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19.04.2025 18:25 Відповісти
Хто вам таке сказав? Військові стартапи також виїжджають. Якщо вдається то повністю, якщо ні то намагаються перенести принаймні частину виробництва. І річь не тільки в тому, що там не ******** (там ще не забирають співробітників, не ставлять палки у колеса і не грабують)
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20.04.2025 08:42 Відповісти
Там ще немає прокурорів-інвалідів як у нас
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20.04.2025 20:49 Відповісти
Дорого обійшлося Україні голосування за Сракобородька... І це ще не вечір...
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18.04.2025 20:22 Відповісти
"я ваш вирок", сказало воно...
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18.04.2025 20:30 Відповісти
Дуже цікаве слово
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18.04.2025 20:43 Відповісти
Але винуватий трамп.
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18.04.2025 22:19 Відповісти
Винуваті і Тамп і Зє і ті, хто за нього голосував і агітував.
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18.04.2025 22:24 Відповісти
Трамп президент США, а не України. США не зобов'язані допомагати Україні. Що стосується будапештського меморандум, то США виконали і перевиконання всі обіцянки з свого боку в цьому папірні ні про що.
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18.04.2025 22:32 Відповісти
і що ж вони такого перевиконали?
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19.04.2025 11:40 Відповісти
Прошу Ваш коментар про виконання Штатами ось цього пункту Будапештського меморандуму:

3. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ( 994_055 ) утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги.
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19.04.2025 19:23 Відповісти
Я не фахівець, мої пояснення малозначущі. В чому ви бачите економічний тиск з боку США? Ні я , ні ви не знаємо точно, що було в першому варіанті договору, в другому і вже в третьому. Суб'єктивно перший договір був ні про що, всі преференції були для України, США взагалі ніяких профітів не мали. Саме цей варіант дебільне зєльоне чмо не підписало і влаштувало скандал в овальному кабінеті. Далі щось обговорювати не має сенсу. Цей договір взагалі малозрозумілий, бо державних розвіданих родовищ майже не має, все в концесії. Що ділити і за що сваритись? Трамп ненавидить зєльоного хама, тому , асоціюючи це непорозуміння з Україною, негативно ставиться до української держави. Подякуйте любімому дефективному криворагульному прєзідєнту.
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20.04.2025 12:18 Відповісти
Ну, я вважаю, що вимагання угоди на право розпоряджатись 50% доходів від корисних копалин і сплатити 500 млрд доларів "боргу", при тому, що допомоги від США надано за різними версіями 90-110 млд і без зобовязань України в її поверненні, не зовсім відповідають статті 3 Будапештського меморандуму.
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20.04.2025 13:53 Відповісти
І звісно Порошенко. (Хоча самий гучний скандал його часів "свинарчуки", які доречі були зняти, то дитяча забавка перед наймізернішими проектами найвеличнішого і взагалі ніяких покарань)
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20.04.2025 08:47 Відповісти
Я перепрошую, на маратоні сказали, що Трамп - то посіпака Порошенка, який і винен в усьому, що відбувається. Це ж Порошенко розмінував Чонгар, обіцяв шашлики, обміняв армію на дороги, а зараз випрошує фінансову і збройну підтримку у всіх і кожного.
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21.04.2025 07:40 Відповісти
О, все сходиться.
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21.04.2025 10:17 Відповісти
Правильно країні не потрібні ці "сцикуни-ухилянти економічного фронту " ... Головне ми зберегли наш золотий фонд - прокурорів ,депутатів ,чиновникік ,бепів, дберів - це наші Стіви Джобси та Цукерберги - вони піднімуть економіку ,ВПК та ще якусь муйню (забув ,потрібно глянути в телемарафоні ...)
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18.04.2025 20:40 Відповісти
Бізнес не хоче «гри без правил», це занадто ризиковано: сьогодні ти бронюєш за всіма правилами людей, а завтра приходить уряд і каже «ми передумали - усіх на фронт». Таке вже не раз було. Навіть якщо бізнес вивезти за кордон, то інвестори розуміють, шо ресурси можуть бути в Україні, де знову ж таки -зависокі ризики, шо уряд наі…пе знову і твої інвестиції підуть в одне місце. Тому ніхто не хоче палитися. Вітаю зелені, «здобули»!
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19.04.2025 11:23 Відповісти
Ну не даремно ж він зветься найвеличніший! Він звісно ще і найвеличніший "крепкий хозяйственник" (мабуть крутіший за Чивокуню)
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20.04.2025 08:52 Відповісти
Выезжают не только стартапы. Выезжают люди, которые это придумывали и готовы были это делать.
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18.04.2025 20:41 Відповісти
Та да, вся Вірменія, Грузія і Казахстан ломицця від росіян.
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18.04.2025 20:45 Відповісти
"Я вам розповім про країну своєї мрії ..."

Что-то в этой "стране мечты" Зеленского все меньше его благодарных избирателей желает просто находиться.

От "хуже не будет" до "да ну его на@ер" прошло всего 5 лет.
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18.04.2025 21:04 Відповісти
а рейтинг у нього постійно росте🤣
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18.04.2025 22:09 Відповісти
Нагадало старий анекдот:
Лікар:
- Хворий у мене для Вас дві новини, гарна і погана.
- Кажіть гарну!
- За минулий місяць Ваш статевий член збільшився на 2 сантиметри.
- Це чудово. Тепер мені ніяка погана новина не зіпсує гарного настрою. Кажіть вже погану новниу!
- Це збільшення сталось внаслідок росту ракової пухлини.
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18.04.2025 22:22 Відповісти
Гетьманнев риг фесебний працює на кацапів як і недолідор що очікувати
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18.04.2025 23:50 Відповісти
Потрібно негайно створити Міністерство Національного Поверення Стартапів з офісами у Парижі, Лондоні, Берліні, та підняти податки для ІТівців на 300%, інакше втратимо стартапи.
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19.04.2025 01:55 Відповісти
Да правильно все! Очень скоро таки прозвучат слова---- ,,Мы абсолютно всё проспали, прожрали, прое* Али, похерили с 25 августа 1991 г начиная! Завтра и в Албании мест для нас не станет. Кто молод --- валите!
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19.04.2025 07:59 Відповісти
Так кто молод и привели к власти этот треш.

...

Наибольшую поддержку Зеленский получил в самой младшей группе избирателей в возрасте 18-29 лет (57%). За Порошенко в этой возрастной категории проголосовало 14%, за Тимошенко - 7%, Гриценко - 5%.

В группе избирателей 30-39 лет Зеленский тоже стал очевидным лидером (45%), далее следуют Порошенко (17%), Тимошенко (10%) и Гриценко (5%).

И только в группе самых старших избирателей Зеленский был или на равных с другими кандидатами, или уступил им: в группе 50-59 лет Зеленский имеет почти 22% голосов, Порошенко - 19%, Тимошенко - 18%, Бойко - 10%.

Владимир Зеленский является лидером во всех группах по уровню образования, особенно - среди избирателей с незаконченным высшим образованием (т.е. студенты).

...
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19.04.2025 15:22 Відповісти
Як на мене, всі хто голосував за голобородька, повинні були піти у ЗСУ, в самих перших рядах, без прав на бронювання, без права виїзду за кордон, без огляду на стан здоров'я та стать.
Але реальність така, що зробили вони, а розгрібати іншим. У лютому 2022, у нашому підрозділі (всі добровольці) була всього одна людина, хто за нього нолосував. А всі ті, хто драв горлянку "какая разница", чомусь масово валили за кордон
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20.04.2025 09:02 Відповісти
Це просто безвідповідальні люди (по молодості, або по натурі)
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20.04.2025 09:03 Відповісти
Скоріше всього просто дурні, деколи потрібно хоч трошечки вмикати мозочок...
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20.04.2025 11:33 Відповісти
Не важко здогадатися за кого ті стартапери голосували....
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19.04.2025 08:53 Відповісти
"Страна выбирала в нардепы:
Кукол из телевертепа,
Фотографа,
Швею,
Бариста,
Таксиста,
Артиста,
Дантиста,
Певца,
Рэкетира-подонка,
С большими губами девчонку,
Шоумена,
Спортсмена-кретина,
Далекой страны гражданина,
Бомжа,
Тамаду,
Гитариста,
Известного афериста,
Расиста,
Бармена,
Буддиста,
Повара,
Контрабандиста,
Титушку,
Качка-культуриста
И главного сепаратиста.
Как жаль, что за время пути
Страна не смогла подрасти."
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19.04.2025 15:29 Відповісти
Вам важко, судячи з усього
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21.04.2025 00:21 Відповісти
Перший тест для нашого стартапа - виїзд. Тут вже треба інвестиція, або рішучість і удача.
Навіть, якщо військове щось робити, все одно краще за кордоном, тут слабовики-тиловики не дадуть працювати.
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19.04.2025 13:59 Відповісти
переїжджають за кордон та уникають згадок про своє походження

Чого б це... Країна ж мрій.
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19.04.2025 20:52 Відповісти
Зробили їх разом!!!
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20.04.2025 01:52 Відповісти
а в статті асе правильно написано стартап Assister, може страпон жопосестри?
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20.04.2025 09:34 Відповісти
ці стартпи ще треба монітизувати ,там 75-90 відсотків збанкрутує,просто ці поци хочуть подорожче продати ,те що не працює
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20.04.2025 21:24 Відповісти
Ого, добре що Кушнірська купила Бентлі та присіла на кокс, встигла)
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21.04.2025 08:43 Відповісти

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