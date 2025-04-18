Українські стартапи масово виїжджають за кордон і уникають згадок про своє походження, – Forbes
Українські стартапи все частіше переїжджають за кордон та уникають згадок про своє походження.
За даними дослідження Dealroom CEE Startups 2025, понад 90% зрілих українських стартапів уже перенесли свої штаб-квартири за кордон – це найвищий показник серед країн Центральної та Східної Європи, пише українська редакція Forbes.
При цьому стартапери уникають згадок про своє українське походження, розповів партнер венчурного фонду Roosh Ventures Андрій Тимовський.
"Ранні інвестиції й так високоризикові, і додатковий фактор війни часто визначальний. Команди приховують походження, щоб не відлякувати потенційних клієнтів чи інвесторів", – каже підприємець.
Цю тенденцію підтверджує керівний партнер фонду Flyer One Ventures та співзасновник Genesis Віталій Лаптенок.
"Раніше вони відкривали офіси за кордоном, коли вже заробляли гроші, а зараз це відбувається з самого початку існування компанії", – розповідає бізнесмен про зміни у поведінці українських стартапів.
Засновник українського ШІ-стартапу Assisterr Нік Гавриляк пояснив, що українське походження – це сигнал для багатьох фондів запропонувати найменшу оцінку. Схожу історію розповідає засновниця стартапу з інформаційної безпеки LetsData Ксенія Ілюк.
За даними дослідження фонду AVentures Capital, інвестицію в українські стартапи падають: у 2024 році вони становили $462 млн, що майже вдвічі менше, ніж у довоєнному 2021 році (понад $800 млн).
До повномасштабного вторгнення головним мотивом засновників українських стартапів для переїзду за кордон були прозорі механізми залучення коштів, захист інвестицій і податкові пільги, зазначає Forbes. Зараз для інвесторів це ризик, адже засновники чи менеджмент не можуть виїхати з України. Тому зараз найпоширеніша модель роботи українських стартапів, коли менеджмент або головний офіс – за кордоном, а більшість співробітників – в Україні.
Як повідомлялося, наприкінці січня Міністерство цифрової трансформації призначило Наталію Кушнерську директоркою Фонду розвитку інновацій, що об'єднує Український фонд стартапів (USF) та кластер Brave1. З 2023 року вона майже два роки очолювала ініціативу Brave1, а до того протягом 15 років очолювала івент-агенцію Diplomat Service.
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Військові стартапи теж їдуть з тих хто може. У кого вистачає розуму вже зараз готують собі контракти і місця за кордоном, немає жодних іллюзій що тут щось зміниться на краще.
3. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ( 994_055 ) утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги.
Что-то в этой "стране мечты" Зеленского все меньше его благодарных избирателей желает просто находиться.
От "хуже не будет" до "да ну его на@ер" прошло всего 5 лет.
Лікар:
- Хворий у мене для Вас дві новини, гарна і погана.
- Кажіть гарну!
- За минулий місяць Ваш статевий член збільшився на 2 сантиметри.
- Це чудово. Тепер мені ніяка погана новина не зіпсує гарного настрою. Кажіть вже погану новниу!
- Це збільшення сталось внаслідок росту ракової пухлини.
...
Наибольшую поддержку Зеленский получил в самой младшей группе избирателей в возрасте 18-29 лет (57%). За Порошенко в этой возрастной категории проголосовало 14%, за Тимошенко - 7%, Гриценко - 5%.
В группе избирателей 30-39 лет Зеленский тоже стал очевидным лидером (45%), далее следуют Порошенко (17%), Тимошенко (10%) и Гриценко (5%).
И только в группе самых старших избирателей Зеленский был или на равных с другими кандидатами, или уступил им: в группе 50-59 лет Зеленский имеет почти 22% голосов, Порошенко - 19%, Тимошенко - 18%, Бойко - 10%.
Владимир Зеленский является лидером во всех группах по уровню образования, особенно - среди избирателей с незаконченным высшим образованием (т.е. студенты).
...
Але реальність така, що зробили вони, а розгрібати іншим. У лютому 2022, у нашому підрозділі (всі добровольці) була всього одна людина, хто за нього нолосував. А всі ті, хто драв горлянку "какая разница", чомусь масово валили за кордон
Кукол из телевертепа,
Фотографа,
Швею,
Бариста,
Таксиста,
Артиста,
Дантиста,
Певца,
Рэкетира-подонка,
С большими губами девчонку,
Шоумена,
Спортсмена-кретина,
Далекой страны гражданина,
Бомжа,
Тамаду,
Гитариста,
Известного афериста,
Расиста,
Бармена,
Буддиста,
Повара,
Контрабандиста,
Титушку,
Качка-культуриста
И главного сепаратиста.
Как жаль, что за время пути
Страна не смогла подрасти."
Навіть, якщо військове щось робити, все одно краще за кордоном, тут слабовики-тиловики не дадуть працювати.
Чого б це... Країна ж мрій.