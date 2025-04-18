Українські стартапи масово виїжджають за кордон і уникають згадок про своє походження, – Forbes

Українські стартапи все частіше переїжджають за кордон та уникають згадок про своє походження.

За даними дослідження Dealroom CEE Startups 2025, понад 90% зрілих українських стартапів уже перенесли свої штаб-квартири за кордон – це найвищий показник серед країн Центральної та Східної Європи, пише українська редакція Forbes.

При цьому стартапери уникають згадок про своє українське походження, розповів партнер венчурного фонду Roosh Ventures Андрій Тимовський.

"Ранні інвестиції й так високоризикові, і додатковий фактор війни часто визначальний. Команди приховують походження, щоб не відлякувати потенційних клієнтів чи інвесторів", – каже підприємець.

Цю тенденцію підтверджує керівний партнер фонду Flyer One Ventures та співзасновник Genesis Віталій Лаптенок.

"Раніше вони відкривали офіси за кордоном, коли вже заробляли гроші, а зараз це відбувається з самого початку існування компанії", – розповідає бізнесмен про зміни у поведінці українських стартапів.

Засновник українського ШІ-стартапу Assisterr Нік Гавриляк пояснив, що українське походження – це сигнал для багатьох фондів запропонувати найменшу оцінку. Схожу історію розповідає засновниця стартапу з інформаційної безпеки LetsData Ксенія Ілюк.

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За даними дослідження фонду AVentures Capital, інвестицію в українські стартапи падають: у 2024 році вони становили $462 млн, що майже вдвічі менше, ніж у довоєнному 2021 році (понад $800 млн).

До повномасштабного вторгнення головним мотивом засновників українських стартапів для переїзду за кордон були прозорі механізми залучення коштів, захист інвестицій і податкові пільги, зазначає Forbes. Зараз для інвесторів це ризик, адже засновники чи менеджмент не можуть виїхати з України. Тому зараз найпоширеніша модель роботи українських стартапів, коли менеджмент або головний офіс – за кордоном, а більшість співробітників – в Україні.

Як повідомлялося, наприкінці січня Міністерство цифрової трансформації призначило Наталію Кушнерську директоркою Фонду розвитку інновацій, що об'єднує Український фонд стартапів (USF) та кластер Brave1. З 2023 року вона майже два роки очолювала ініціативу Brave1, а до того протягом 15 років очолювала івент-агенцію Diplomat Service.