"Укргідроенерго" отримало перший транш у 50 мільйонів євро від ЄБРР та Італії на відновлення ГЕС

"Укргідроенерго" отримало перший транш у розмірі 50 млн євро в рамках кредитної угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку й урядом Італії за проєктом "Аварійне відновлення гідроелектростанцій"

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Кошти надані в березні 2025 року для екстреної підтримки ліквідності "Укргідроенерго".

"Ці перші 50 млн євро з загальної суми в 200 млн євро забезпечать фінансову підтримку "Укргідроенерго" та посилять фінансову стійкість товариства в умовах воєнного стану", – сказано в повідомленні.

В "Укргідроенерго" нагадали, що 17 лютого 2024 року було укладено кредитну угоду на загальну суму 200 млн євро за проєктом "Аварійне відновлення гідроелектростанцій" між компанією, ЄБРР та Урядом Італії, а також підписано договір гарантії між Україною, ЄБРР та урядом Італії.

Метою проєкту євідновлення пошкодженої внаслідок військової агресії РФ енергетичної інфраструктури України.

На початку квітня Кабінет Міністрів схвалив залучення кредиту під державну гарантію для "Укргідроенерго" на встановлення сонячних електростанцій та акумуляторів.

Наприкінці грудня минулого року Кабінет Міністрів погодив пропозицію Міненерго та державного "Укргідроенерго", дозволивши проводити відновлення зруйнованих або пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ об'єктів гідроенергетики за спрощеними правилами в рамках експериментального проєкту.