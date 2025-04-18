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"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд із Києва до Кам’янця-Подільського

"Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд №239/240 Київ – Кам'янець-Подільський – Київ, щоб задовольнити попит пасажирів на поїздки до Поділля.

Про це йдеться в повідомленні компанії. 

Із Києва поїзд вирушатиме 25 квітня та 2 травня о 07:47 та прибуватиме до Кам'янця-Подільського о 17:38.

У зворотному напрямку – того ж дня о 13:44, прибуття до Києва о 21:58.

Поїзд зупинятиметься на станціях Вишневе, Козятин, Калинівка-1, Вінниця, Гнівань, Хмельницький, Гречани.

У складі потягу наявні плацкартні, купейні вагони та СВ.

Квитки можна придбати через застосунок "Укрзалізниці", на офіційному сайті або в касах вокзалів.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила регіональний поїзд №802/801 Чернівці – Львів – Чернівці на період Великодніх свят.

Перед тим "Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів додаткового поїзда до Трускавця.

Автор: 

Кам’янець-Подільський (10) Київ (4679) потяг (1294) Укрзалізниця (4764)


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