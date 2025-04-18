Росіянам і білорусам із шенгенськими візами заморозили рахунки в литовському банку

Громадянам Росії та Білорусі із шенгенською візою категорії D, яка дає можливість перебувати в країні Європейського Союзу від 90 до 365 днів, заборонили користуватися грошима на рахунках у литовському онлайн-банку Paysera.

Про це пише The Moscow Times.

Європейські банки зобов'язали обмежити послуги громадянам Росії та Білорусі, які не мають посвідки на проживання у європейській економічній зоні або Швейцарії. Підставою для цього став регламент Ради ЄС, який набув чинності 24 лютого 2025 року, повідомили в Paysera.

Там додали, що необхідні документи необхідно надати протягом двох тижнів, інакше рахунки будуть заблоковані "доти, доки не буде встановлено правову підставу для їхнього розблокування".

Однак користувачі банку вже повідомляють про непрацюючі функції відправки грошей через Google Pay та оплати за номером картки.

Paysera серед небагатьох банків Європи не відмовилася відкривати рахунки росіянам і білорусам після початку повномасштабної війни Росії проти України на основі європейських робочих документів із віз типу D.

Раніше повідомлялося, що в Казахстані значно впала кількість карток міжнародних платіжних систем після того, як влада країни посилила обмеження на їх видачу іноземцям, включно з росіянами.

Інтерес росіян до "карткового туризму" посилився на тлі проблем із використанням карток UnionPay через санкції проти "Газпромбанку" та труднощі з обміном старих доларів за кордоном.