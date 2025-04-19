На Одещині під ворожий ракетний удар потрапили фермерські господарства. ФОТО

Увечері 18 квітня російські військові атакували цивільну інфраструктуру. Зокрема, під ракетний удар потрапили фермерські господарства.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Близько 22:00 збройні сили РФ завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Одещини. Пошкоджень та руйнувань зазнали складські приміщення фермерських господарств, сільськогосподарська техніка та будівлі", – йдеться у повідомленні.

Наразі огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях прокурори спільно з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів – ч. 1 ст. 438 КК України.

Раніше президента Володимир Зеленський попередив про можливі удари росіян по енерегетиці до або після Великодня.