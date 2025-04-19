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На Одещині під ворожий ракетний удар потрапили фермерські господарства. ФОТО

Ворог атакував фермерські господарства на Одещині

Увечері 18 квітня російські військові атакували цивільну інфраструктуру. Зокрема, під ракетний удар потрапили фермерські господарства.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Близько 22:00 збройні сили РФ завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Одещини. Пошкоджень та руйнувань зазнали складські приміщення фермерських господарств, сільськогосподарська техніка та будівлі", – йдеться у повідомленні.

Наразі огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях прокурори спільно з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ.

Ворог атакував фермерські господарства на Одещині

Ворог атакував фермерські господарства на Одещині

Ворог атакував фермерські господарства на Одещині

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів – ч. 1 ст. 438 КК України.

Раніше президента Володимир Зеленський попередив про можливі удари росіян по енерегетиці до або після Великодня.

Автор: 

Одеська область (240) фермер (227)


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