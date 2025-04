Популярність дубайського шоколаду в TikTok призвела до глобального дефіциту фісташок

Стрімка популярність дубайського шоколаду спровокувала глобальний дефіцит фісташок, що призвело до зростання цін на нього на третину.

Як пише Financial Times, внаслідок ажіотажу навколо дубайского шоколаду ціни на ядра фісташок підскочили за рік з $7,65 за фунт до приблизно $10,30, передає Forbes.

За словами Джайлса Хакінга з горіхового трейдера CG Hacking, фісташковий світ на даний час фактично виснажений.

Запаси фісташок вже скорочувалися після невдалого врожаю минулого року у США, провідному експортері горіхів.

Урожай у США також був більш високої якості, ніж зазвичай, залишивши менше дешевих ядер без шкаралупи, які зазвичай продаються як інгредієнти для шоколаду та інших продуктів.

"Пропозицій було не так багато, тому, коли зʼявився дубайський шоколад, і шоколатьє скупили всі ядра, які їм попалися… це залишило решту світу в дефіциті", – сказав Хакінг.

За даними митної служби Ірану, другого за величиною виробника у світі, за шість місяців до березня 2025 року він експортував до ОАЕ на 40% більше фісташок, ніж за всі 12 місяців до цього.

За даними Іранської асоціації виробників фісташок, дефіцит є різким поворотом подій порівняно з 2023 роком, коли світова пропозиція фісташок перевищила попит і призвела до падіння цін.

Через надлишок стали доступні різні побічні продукти, такі як фісташкова олія та паста, які можна було використовувати в широкому спектрі продуктів на основі фісташок. Це було приблизно в той же час, коли був запущений Dubai Chocolate, і поступово він став вірусним по всьому світу.

Батончики, що є поєднанням фісташкового крему, тертого тіста і молочного шоколаду у 2021 році запустила еміратська компанія FIX. Але опубліковане у 2023 році відео в TikTok перетворило їх на світову сенсацію. Відео зібрало понад 120 млн переглядів і спровокувало світову моду на фісташковий шоколад, що призвело до появи підробок.

FIX, яка назвала свій оригінальний вірусний батончик Cant Get Knafeh of It на честь традиційної арабської пустелі не продає свої батончики за межами ОАЕ та виставляє їх на продаж лише на дві години на день.