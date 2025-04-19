Румунія може купити порт у Молдові з виходом до Чорного моря, – ЗМІ

Румунська державна "Адміністрація морських портів" Констанци, яка управляє всіма портами країни в Чорному морі, розглядає можливість придбати компанію Danube Logistics – оператора й орендаря Міжнародного порту Джурджулешти (Молдова), яку вирішив продати Європейський банк реконструкції та розвитку.

Про це пише румунське видання economedia.ro, передає "Європейська правда".

Зазначається, що румунська держкомпанія вже оголосила тендер на пошуки консультанта, який допоможе з купівлею.

Адміністрація морських портів Констанци при Міністерстві транспорту Румунії оголосила тендер на 2 млн румунських леїв ($460 тис.) на надання консалтингових послуг при купівлі Danube Logistics.

Спочатку румунська сторона хоче провести аналіз документів від продавця, підготувати фінансовий, податковий, комерційний, операційний та юридичний звіти за підсумками перевірки Danube Logistics, оцінити компанію та її активи.

Контракт укладуть на шість тижнів, протягом яких Румунія хоче отримати повний звіт про придбані активи.

Тендер для пошуку нового інвестора для Міжнародного порту Джурджулешти ЄБРР оголосив 14 квітня. Тендер відбувається в повній координації з урядом Молдови, включно з питаннями майбутньої правової та комерційної структури порту.

Джурджулештський портовий комплекс – єдиний порт у Молдові, що має прямий вихід до міжнародних водних шляхів і Чорного моря. Він також єдиний у країні порт, що має технічну можливість приймати морські кораблі. Був побудуваний завдяки тому, що у 1990-х роках Україна передала Молдові кількасот метрів дунайського узбережжя.

Як повідомлялося, в уряді Польщі зацікавились орендою українських портів для експорту свого зерна. Зокрема, таку думку висловив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак. За його словами, можливим місцем розташування нового підприємства може бути Одеса.