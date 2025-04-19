Нацбанк скоротив продаж валюти за тиждень до мінімуму з березня минулого року
Продаж доларів Національним банком із 14 по 18 квітня зменшився до $314,4 млн, порівняно із $536,17 млн попереднього тижня.
Це найменший обсяг тижневого продажу валюти Нацбанком для підтримки курсу гривні з березня минулого року, свідчать дані регулятора.
При цьому Нацбанк минулого тижня придбав на ринку $10 млн.
Загалом від початку 2025 року Нацбанк продав із резервів уже $10,24 млрд, а купив – $33,54 млн.
Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив – лише $0,13 млрд.
У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.
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