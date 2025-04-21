DHL призупиняє міжнародні відправлення в США на суму понад $800

Компанія DHL Express – підрозділ німецької Deutsche Post – з 21 квітня призупиняє міжнародні відправлення від бізнесу до споживача на суму понад $800 для фізичних осіб у США, оскільки зміни американського митного законодавства подовжили час оформлення.

Про це пише Reuters із посиланням на повідомлення компанії.

DHL звинувачує в зупинці нові митні правила США, які вимагають офіційного оформлення для всіх відправлень вартістю понад $800. МДо зміни, запровадженої 5 квітня, мінімум становив $2500.

У DHL заявили, що поставки між компаніями не будуть призупинені, але можуть зіткнутися із затримками. Зміни не вплинули на поставки вартістю менше $800 для компаній або споживачів.

Також у компанії зазначили, що цей крок є тимчасовим заходом.

Як повідомлялося, Поштова служба США (USPS) 5 лютого цього року оголосила, що тимчасово призупиняє приймати вхідні посилки з Китаю та Гонконгу. Призупинення оформлення посилок відбулося після того, 4 лютого набув чинності указ про запровадження додаткового 10% мита на всю китайську продукцію, що поставляється до США.

Наприкінці минулого року стало відомо, що "Укрпошта" скоротила терміни доставки відправлень із України до США до 14 днів з 20 днів, які необхідні були раніше.