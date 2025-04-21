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Новини
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Ціни на нафту знижуються через відновлення побоювань щодо попиту

Видобуток нафти

Ціни на нафту знизилися 21 квітня, оскільки інвестори знову побоюються, що мита США проти торговельних партнерів створять економічні перешкоди, які зменшать зростання попиту на пальне.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на $1,10, до $66,86 за барель після того, як у четвер піднялися на 3,2%. Американська нафта WTI коштувала $63,57 за барель, знизившись на $1,11, після зростання на 3,54% на попередній сесії, передає Укрінформ.

"Ширша тенденція залишається в бік зниження, оскільки інвесторам може бути важко переконатися в покращенні прогнозів попиту та пропозиції, особливо на тлі впливу тарифів на глобальне зростання та збільшення поставок з ОПЕК+", – сказав ринковий стратег IG Єп Джун Ронг.

Очікується, що ОПЕК+ збільшить видобуток на 411 тис. барелів на добу, починаючи з травня, хоча частина цього збільшення може бути компенсована скороченням країнами, які перевищували свої квоти.

Ціни також знизилися, оскільки деякі занепокоєння щодо постачання зменшилися після ознак прогресу в ядерних переговорах між США та Іраном у суботу.

Під час переговорів сторони погодилися розпочати розробку рамок для потенційної ядерної угоди, заявив міністр закордонних справ Ірану після пперемовин, які американський чиновник описав як "дуже хороший прогрес".

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Цей прогрес відбувся після подальших санкцій США минулого тижня проти китайського незалежного нафтопереробного заводу, який, як стверджується, переробляв іранську сиру нафту, що посилило тиск на Тегеран під час переговорів.

Занепокоєння щодо скорочення поставок іранської нафти та надії на торговельну угоду між США та ЄС підштовхнули Brent і WTI до зростання приблизно на 5% минулого тижня, що стало першим тижневим зростанням за три тижні.

Проте ринки залишаються стурбовані наслідками агресивної тарифної політики США та їх торговельної війни з Китаєм, причому курс долара та азіатських фондових ринків впав у понеділок.

Як повідомлялося, 17 квітня ціни на нафту зросли унаслідок санкцій США проти Ірану та обіцянку деяких країн-виробників ОПЕК скоротити видобуток для компенсації викачування раніше узгоджених квот.

Автор: 

нафта (4784) США (4882) ціни (3453)


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Свого часу великий Рейган домовився з шейхами про видобуток нафти і обрушив ціни на нафту. Але ця руда мавпа нічого не робить на шкоду для росії
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21.04.2025 09:50 Відповісти
Скільки ще будемо вірити подібним кацапським байкам?
В гуглі забанили?
Все що робили тоді шейхи - просто качали нафту без обмежень. Той же рейган просив їх цього не робити.
Тоді була дійсно РИНКОВА ціна на нафту - "качай та продавай" - БЕЗ ЗГОВОРУ.
Після того НЕМАЄ ринкової ціни на нафту - а є КАРТЕЛЬНИЙ ЗГОВІР.
Не ІСНУЄ ніякої СВІТОВОГО РИНКУ, бо ціна на основний товар - формається договорняками.
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21.04.2025 14:33 Відповісти
Дай Боже щоб нафта дешевшала!! Пора вже давно, йоли пали
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21.04.2025 10:30 Відповісти
А за чий рахунок вона дешевшатиме? Хто доплачуватиме, наприклад, Американським нафтовикам або Норвезьким, Канадським?
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22.04.2025 00:01 Відповісти
Кацапів треба вбивати. Всіх.
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21.04.2025 12:16 Відповісти

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