Доходи компаній у сфері транспорту та логістики зросли на 12%. Хто заробив найбільше

У 2024 році десятка лідерів серед компаній у сфері транспорту та логістики отримала понад 243 млрд грн сукупного доходу, що на 12% більше, ніж у 2023 році. Водночас лише п’ять компаній змогли отримати прибуток.

Про це свідчить Індекс Опендатабота.

Сумарний прибуток п’ятірки становив 8,16 млрд грн, а от збитки чотирьох інших компаній склали 12,1 млрд грн. Ще одна компанія вийшла в нуль торік.

Попри те, що половина компаній-лідерів належить державі, саме на них припадає понад 70% сукупного доходу рейтингу – 171,89 млрд грн.

Очолила Індекс "Укрзалізниця", яка торік отримала 102,87 млрд грн доходу (+11% за рік). Але за підсумками року компанія все одно вийшла у збитки: 4,19 млрд грн. Схожа ситуація в "Укртрансгазу": дохід скоротився майже на третину, а збитки сягнули 7,44 млрд грн.

Вдалішим рік був для "Укрпошти". Попри те, що компанія завершила рік в мінус, збитки вдалось зменшити майже вдвічі. Загалом "Укрпошта" збільшила свій дохід на 12% – до 12,98 млрд грн торік.

Ще одна державна компанія – "Оператор ГТС України" – за рік збільшила доходи на 7%, до 38,53 млрд грн. Хоча й чистий прибуток скоротився у 8,7 раза до 1,27 млрд грн, за результатами року компанія все одно вийшла в плюс.

Дохід державної "Укртранснафти" зменшився неістотно, а от прибуток скоротився аж у 16 разів – до 1,22 млрд грн.

Вже вдруге поспіль другу позицію в Індексі займає "Нова Пошта". Її дохід зріс на 23% до 44,78 млрд грн. Але прибуток, навпаки, зменшився у 1,6 раза – до 2,5 млрд грн.

Цьогоріч до Індексу вперше потрапила ще одна компанія з групи NOVA – Нео-Транс. Вона показала найшвидше зростання доходу серед десятки найкращих: +100% (6,5 млрд грн). Її прибуток теж зріс удвічі – до 116,55 млн грн. Разом на обидві компанії NOVA припадає 21% сукупного доходу лідерів.

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"Логістик юніон" з групи АТБ піднялась у рейтингу на кілька позицій, наростивши дохід на 29% і отримавши найбільший прибуток серед усіх – 3,06 млрд грн (+40%).

А от компанія "Лемтранс" з групи СКМ Ахметова демонструє стабільність та третій рік поспіль залишається на сьомій позиції. Її дохід зріс лише на 3%: до 7,3 млрд грн.

До цьогорічного Індексу увійшла ще одна нова компанія – "Українські вертольоти". Попри збільшення доходу на 17% (до 872 млн грн), яке дозволило увірватись у топ, бізнес зафіксував збитки на 52,5 млн грн.