США пропонують зробити зону навколо Запорізької АЕС нейтральною, – ЗМІ

У межах питання щодо завершення війни в Україні США запропонували надати нейтральний статус територіям навколо купованої Запорізької АЕС та передати їх під контроль Вашингтона.

Про це пише Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на американських чиновників, передає The Moscow Times.

За їхніми словами, в такому разі найбільша в Європі АЕС забезпечуватиме енергією як Україну, так і захоплені Росією українські області.

Які саме території навколо ЗАЕС можуть бути позначені як нейтральні, а також у якому форматі може здійснюватись контроль над ними та самою станцією, співрозмовники WSJ не уточнили.

Також немає даних про те, хто в такому разі здійснюватиме управління Запорізькою АЕС.

Читайте також: США прагнуть включити в угоду з Україною про копалини контроль над АЕС, – FT

Ще у березні прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що президент США Дональд Трамп запропонував Україні допомогу в управлінні атомними електростанціями.

"Володіння США цими станціями було б найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури", – зазначала Левітт.

Президент України Володимир Зеленський пізніше уточнив, що йшлося лише про Запорізьку АЕС. За даними Reuters, Трамп збирався обговорити контроль над цією станцією із президентом РФ Володимиром Путіним.