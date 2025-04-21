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Новини
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США пропонують зробити зону навколо Запорізької АЕС нейтральною, – ЗМІ

заес,аес,запорізька

У межах питання щодо завершення війни в Україні США запропонували надати нейтральний статус територіям навколо купованої Запорізької АЕС та передати їх під контроль Вашингтона.

Про це пише Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на американських чиновників, передає The Moscow Times.

За їхніми словами, в такому разі найбільша в Європі АЕС забезпечуватиме енергією як Україну, так і захоплені Росією українські області.

Які саме території навколо ЗАЕС можуть бути позначені як нейтральні, а також у якому форматі може здійснюватись контроль над ними та самою станцією, співрозмовники WSJ не уточнили.

Також немає даних про те, хто в такому разі здійснюватиме управління Запорізькою АЕС.

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Ще у березні прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що президент США Дональд Трамп запропонував Україні допомогу в управлінні атомними електростанціями.

"Володіння США цими станціями було б найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури", – зазначала Левітт.

Президент України Володимир Зеленський пізніше уточнив, що йшлося лише про Запорізьку АЕС. За даними Reuters, Трамп збирався обговорити контроль над цією станцією із президентом РФ Володимиром Путіним.

Автор: 

США (4882) Запорізька АЕС (344)


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Топ коментарі
+28
Наш коріш вкрав у вас гаджет? То ви мусите віддати йому ще й зарядку!!
Це те що треба зазубрити про нинішнє "міжнародне право"
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21.04.2025 10:35
+20
Херню несуть, замість видавлювати кацапів з України.
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21.04.2025 10:39
+12
Лиш би поп....деть
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21.04.2025 10:34
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Лиш би поп....деть
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21.04.2025 10:34 Відповісти
Наш коріш вкрав у вас гаджет? То ви мусите віддати йому ще й зарядку!!
Це те що треба зазубрити про нинішнє "міжнародне право"
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21.04.2025 10:35 Відповісти
Можно было бы согласится, но потом отжать у США АЭС.

Но думаю у наших ума не хватит
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21.04.2025 10:37 Відповісти
Віджати АЕС у сша? У сша щось віджати може тільки Сосія. А Україну звинуватять у ядерній атаці або ядерній війні. Якщо рашисти або сша підключать ЗАЕС до рашистських ЛЕП що вони вже давно намагаються зробити то Україні даже близько підходити до ЗАЕС заборонять тим більше вести там бойові дії бо чорнобиль покажеться маленьким зляком. Але мене бентежить інше. Чому зараз не тільки в світі а вже і в Україну обговорюють не те як ми будемо звільняти Україну а те як ми будемо ділити Україну? Ніхто чомусь не помічає як українцям вже промивають мізки. Скоро заговорять що концтабори це теж не так вже і погано бо там і роботу дадуть і хліб будуть давати. Їсти баланду і працювати це ж краще ніж воювати, правда ж?
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21.04.2025 11:10 Відповісти
Не можете станцию поделить? Я вас помирю: пусть она мне будет
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21.04.2025 10:38 Відповісти
Гадаю шо то махінація. Наприклад "бізнес партнери" трампа , тобто олігархи гебняві її тут же викуплять а Наріду будуть вливати в очі сольонєнькая пошла як все Потужно порішав Найвеличнійший/Мага
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21.04.2025 10:42 Відповісти
Херню несуть, замість видавлювати кацапів з України.
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21.04.2025 10:39 Відповісти
Усе ясно
Під красивими словами ділять території.
Воно ж наче б то не погано звучить для ЗЕглядачів - "під нейтральним контролем" не так як "служки погодились на безповоротну втрату аес" . А спеціально відібрані корабельні еКсПерди пояснять глядачам в чому тут Потужний Секрет Перемоги, яке це Неймовірне досягнення
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21.04.2025 10:40 Відповісти
Під контроль США? А чиє законодавство діятиме на тій території? Американське? Скільки шерифів та інших чиновників, поліцейських, суддів, та взагалі військових тощо, тампон готовий надіслати на ту територію?
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21.04.2025 10:41 Відповісти
АЕС запропонував Трампу Зеленський.
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21.04.2025 10:44 Відповісти
Ні, не передав. Тільки запропонував взяти, і без жодної конкретики, за незначну частину якої я запитав вище.
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21.04.2025 10:52 Відповісти
акуїти...
озброєні терористи захопили аес, а світовий поліцейський каже - залишіть терористам цю аес, а я його проконтролюю, може, якось...
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21.04.2025 10:43 Відповісти
Это он ещё не допёр про Крым и четыре области с таким же предложением выступить
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21.04.2025 10:45 Відповісти
Єрмак працює...
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21.04.2025 10:48 Відповісти
Нейтральна це американська чи як?
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21.04.2025 10:47 Відповісти
Ви хоч самі в цей брєд вірите? Може ще сцишиа ще візьме контроль над кримським каналом і буде забезпечувати водою окупантів в криму? Я так і бачу як обісцяні штати намагаються любими способами зв'язати ще не окуповану Україну з Сосією
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21.04.2025 11:00 Відповісти
Макрон зі Стармером підозріло мовчать
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21.04.2025 11:01 Відповісти
За їхніми словами, в такому разі найбільша в Європі АЕС забезпечуватиме енергією як Україну, так і захоплені Росією українські області. Джерело: https://censor.net/n3547873
а оплачувати споживання електрики окупаційними військами та допомагати економіці загарбників (виробництво , обслуговування) на окупованих територіях буде Україна ?
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21.04.2025 11:11 Відповісти
Що стало з США?
Як може одна людина яка зараз є президентов США так впасти на коліна перед уйобком путіним?
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21.04.2025 11:12 Відповісти
А він не впав на коліна, навпаки, він хоче бути таким самим та ще й випередити *****.
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21.04.2025 11:29 Відповісти
Угу, колись Гітлєр за Сталіним так само починали - ділили світ. Чим закінчилося всі знають.
Хоча у нас виходу вже нема, в теперішніх реаліях це мабуть найкращий варіант для нас (хто не згоден - можу дати відношення в чудовий підрозділ ) . Тілько от ***** на цей варіант не погдиться, скаже "Трамп іді *****" і Трамп як справжній лох піде
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21.04.2025 18:53 Відповісти
А хто її обслуговувати буде? Нейтральні ************* магате?
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21.04.2025 11:28 Відповісти
Зробіть нейтральну зону навколо Аляски, а українці там моржів ганятимуть в обидва боки і себе не забудуть.
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21.04.2025 11:46 Відповісти
Наскільки 3,14здонута руда образина,жах... .
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21.04.2025 11:50 Відповісти
Власність України і українського народу ,а заробляти хочуть американо-рашистські вороги України оббираючи український народ ..с..чі дітки.
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21.04.2025 12:12 Відповісти
Думаю это лучший вариант чем Путлеру оставить АС
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21.04.2025 13:19 Відповісти
Я я...Кемска волост!
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21.04.2025 17:52 Відповісти
я думаю оці всі вкиди про те, що Україна щось має визнати, щось ще це просто вигадки дурналістів, щоб накручувати перегляди.
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21.04.2025 14:14 Відповісти
а мы пропонуем, зробить все награбленное с 22 года нейтральным, и отстраивате со своей рахой вдвоем в обеспечение будапештского меморандума....
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21.04.2025 19:47 Відповісти
Може зразу Папі римському віддати? Трампушка - глибоко аморальна людина? Це правда...
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21.04.2025 20:04 Відповісти
Fuck off
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21.04.2025 20:18 Відповісти
На карту хтось дививсь? ЗАЭС у 70 кілометрах від лінії фронту.Нейтральний статус це фактично станция і місто Енергодар залишаються у окупації та фактично належать рашці ,а замість МАГАТЕ на ньому будуть торчати американці.І все.
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21.04.2025 21:40 Відповісти
ЯК ВОНИ СОБІ ЦЕ УЯВЛЯЮТЬ... 🤦🤧
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22.04.2025 02:48 Відповісти
Це одні заклики,але вони окрім повітря нікого не хвилюють.
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22.04.2025 08:19 Відповісти

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