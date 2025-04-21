У Туреччині заявили про рекордний видобуток газу в Чорному морі

У Туреччині завершили першу фазу освоєння газового родовища Сакар’я, що у Чорному морі. Щоденний видобуток газу сягнув рекордні 9,5 млн кубометрів.

Про це повідомив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Альпарслан Байрактар у соцмережі Х.

За його словами, такого обсягу природного газу вистачить для забезпечення понад 4 млн домогосподарств. Роботи на газовому родовищі продовжуються.

"Ми рішуче прямуємо до енергетичної незалежності Туреччини", – наголосив міністр.

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Як повідомлялося, у квітні 2023 року турецька державна компанія Turkish Petroleum Corp. розпочала видобуток природного газу на великому глибоководному родовищі Сакар’я в Чорному морі.

Родовище Сакар'я відкрили у 2020 році біля берегів однойменної провінції. Інвестиції в першу фазу проєкту, що реалізується турецькою компанією спільно з американською Schlumberger та британською Subsea 7, становили $1,8 млрд.

За оцінками Turkish Petroleum, на родовище Сакар'я припадає більша частина відкритих у Чорному морі запасів природного газу, які можливо видобути, та які можуть сягати 710 млрд куб. м.