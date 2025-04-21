Ціни на золото знову оновили рекорд на тлі падіння долара

Ціна на золото знову зросли до рекордного рівня, перевищивши $3385 за унцію на тлі послаблення американського долара та критику Федеральної резервної системи президентом Дональдом Трампом.

Як пише Bloomberg, занепокоєння щодо торговельної війни продовжують підігрівати попит на безпечні активи, передає Forbes.

Зазначається, що долар упав до найнижчого рівня з початку 2024 року, а Трамп висловив намір звільнити голову ФРС Джерома Павелла, наполягаючи на зниженні відсоткових ставок.

Президент Федерального резервного банку Чикаго Остін Гулсбі застеріг від зазіхань на незалежність ФРС. За словами експертів, звільнення Павелла загрожує підірвати незалежність центрального банку та може політизувати монетарну політику, що викличе занепокоєння на ринках.

Це своєю чергою може послабити довіру до долара та прискорити потік капіталу в золото.

Крім того, торгова війна продовжує турбувати ринки, знижуючи інтерес до ризикових активів і стимулюючи попит на золото.

Обсяги біржових фондів, підкріплених золотом, зростають 12 тижнів поспіль – це найдовший період з 2022 року. Центральні банки також нарощують золоті резерви, підтримуючи глобальний попит.

Як повідомлялося, США розглядають можливість збільшення імпортних мит на китайські товари зі 145% до 245%.