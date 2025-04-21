Нацбанк відсудив у Бахматюка офіс у Києві за борги

Північний апеляційний господарський суд дозволив Національному банку як забезпеченому кредитору звернути стягнення на комплекс будівель та споруд у Києві поблизу станції метро "Житомирська" шляхом його продажу на прилюдних торгах.

Як уточнили у пресслужбі регулятора, йдеться про будівлі на проспекті Берестейський,121в.

Зазначається, що 14 квітня Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду відмовив ініціюючому кредитору ТОВ "ФК "Монополіум Фінанс" у відкритті касаційного провадження.

Будівлі на Берестейському проспекті, 121в належать ТОВ "Торговий дім "Трансмагістраль", якою на 94,14% володіє ПрАТ "Агрохолдінг Авангард" Олега Бахматюка. За цією адресою розташовані головні офіси агрохолдингів "Укрлендфармінг" і Avangardco.

В НБУ нагадали, що з 2008 до 2014 року банк "Фінансова ініціатива" Бахматюка взяв у регулятора п'ять кредитів рефінансування під заставу цих будівель.

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Оскільки банк не виконував кредитні зобов’язання, Нацбанк у 2018 році звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом про звернення стягнення на заставне майно.

У 2022 році було відкрито провадження про банкрутство ТОВ "Торговий дім "Трансмагістраль". У процедурі банкрутства були визнані вимоги Національного банку на 3,048 млрд грн.

Господарський суд міста Києва у вересні 2024 року не задовольнив заяву НБУ про дозвіл звернути стягнення на заставне майно. Нацбанк оскаржив це рішення в суді апеляційної інстанції, який підтримав його позицію.

Як повідомлялося, у травні 2020 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора та обрала колишньому власнику ПАТ "ВіЕйБі Банк" Олегу Бахматюку, який перебуває у міжнародному розшуку, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою у справі щодо заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Бахматюка у ще одній справі – про надання 722 млн грн хабара ексголові Державної фіскальної служби Роману Насірову та його раднику за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу бізнесмена.

З 2010 року Бахматюк переховується в Австрії. У березні 2024 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовився задовольнити вимогу української прокуратури про його екстрадицію в Україну, оскільки його адвокати вказували на небезпеку для олігарха через війну та загрозу "значного погіршення умов у запитуючій державі".