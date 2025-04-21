АРМА шукає управителя на російське судно "Волгонєфть". Його оцінюють у понад 26 мільйонів

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголошує відбір управителя для арештованого російського судна VOLGONEFT-268. Відповідне оголошення вже опубліковано на платформі Prozorro.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Судно VOLGONEFT-268 – танкерне судно, яке зазвичай використовувалося для транспортування нафтопродуктів, хімічних речовин або інших наливних вантажів.

Зазначається, що кошти від його використання, відповідно до ухвали суду, раніше використовувалися представниками країни агресора для фінансування злочинних дій проти України. Відтак, ухвалою Личаківського районного суду Львова судно було арештовано та передано до АРМА для подальшого управління.

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У 2025 році актив було оцінено у майже 26,5 млн грн.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 2 травня 2025 року.

Як повідомлялося, АРМА отримало в управління активи групи компаній "Юнігран" – одного з найбільших виробників граніту в Україні. Активи групи раніше належали підсанкційному російському бізнесмену Ігорю Наумцю. Їх оцінювали у понад 4 мільярди гривень. Санкції проти росіянина в Україні діють з 2023 року.