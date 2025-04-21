Україна запровадила додаткове мито на імпорт радіаторів опалення з Туреччини та Китаю

Україна запровадила антидемпінгові мита на імпорт радіаторів для опалення з Туреччини та Китаю.

Антидемпінгові заходи застосовані строком на п'ять років, йдеться у повідомленні про застосування мит, оприлюдненому в офіційному виданні "Урядовий кур'єр".

Мита на імпорт радіаторів з Туреччини встановлені на рівні 37,35%, для різних китайських виробників – від 23,3% до 42%.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі почала антидемпінгове розслідування щодо імпорту радіаторів за скаргою, поданою ТОВ "Сан Тех Рай" та ТОВ "Ютерм Україна", які виробляють понад 50% радіаторів в Україні.

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Як повідомлялося, від жовтня 2024 року Україна запровадила попередні антидемпінгові заходи на імпорт радіаторів для опалення з Туреччини та Китаю.