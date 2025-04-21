Ваучери на навчання від держави з початку року отримали 8000 українців. Які професії найпопулярніші

Із початку 2025 року 8000 українців отримали ваучер на безоплатне навчання, щоб опанувати нову професію чи спеціальність або підвищити свою кваліфікацію.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що серед тих, хто вже скористався такою можливістю: 6137 людей, старших за 45 років; 1193 переселенці; 479 людей з інвалідністю та 252 учасники бойових дій.

Серед найпопулярніших спеціальностей та професій, за якими навчаються за ваучерами, цього року є:

медсестринство (видано 1962 ваучери);

кухар (684);

соціальний робітник (579);

водій (534)

медицина (420).

У 2024 році ваучери на навчання отримали 23 тисячі українців, держава профінансувала їхнє навчання на 327 млн грн.

Як повідомлялося, ваучери на перенавчання та підвищення кваліфікації на суму до 30 тисяч гривень можуть отримати ветерани, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю та громадяни віком від 45 років.

Ваучер дає право підвищити кваліфікацію чи пройти перепідготовку за однією з 155 професій та спеціальностей. Для учасників бойових дій є пільги — ваучери на спеціальності "Економіка та менеджмент" доступні лише для них.