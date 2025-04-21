Російська влада відправить на ліквідацію більшість діючих вугільних шахт на окупованому Донбасі

Російські компанії, які орендували 15 вугільних шахт у окупаційної влади підконтрольних Росії частин Донецької та Луганської областей у 2024 році, відмовилися розробляти дев'ять із них. Ці шахти відправлять на ліквідацію.

Причиною цього орендарі називають нерентабельність розробки вугільних родовищ через падіння світових цін на вугілля та високі витрати, повідомляє російське інформагентство РБК із посиланням на джерела.

Йдеться про дві шахти на окупованій частині Донецької області, які орендує російська компанія "Імпекс-Дон", та сім шахта на окупованій Луганщині, які орендував торговий дім "Донське вугілля".

Тепер ці російські компанії намагаються повернути шахти "владі" окупованих регіонів для подальшої ліквідації. Раніше вони обіцяли загалом вкласти у розвиток 15 об'єктів 65 мільярдів рублів.

За даними РБК, це питання обговорювали у Міненерго Росії 10 квітня. За словами співрозмовника агентства, російський уряд дозволив орендарям позбутися активів, але вимагав оплатити створення техпроектів їх ліквідації та утримання шахт до закриття.

В уряді РФ вважають, що всі ці витрати мають взяти на себе інвестори, а ті, у свою чергу, хочуть перекласти цей тягар на місцеву окупаційну владу.

Підтримка життєзабезпечення однієї шахти коштує в 20-30 млн рублів на місяць, або 240-360 млн рублів на рік, а розробка технічного проекту коштує близько 50 млн рублів і може зайняти до року. Таким чином, сукупні витрати становитимуть 2-3 млрд рублів. Також потрібно розробити план заходів з працевлаштування або перенавчання штатних співробітників шахт, що закриваються.

Представники російської влади кажуть, що ні у федеральному, ні у регіональних бюджетах грошей на це немає. Орендарі своєю чергою аргументують свою позицію тим, що вони нібито не вважаються надрокористувачами, оскільки спеціально брали тимчасову ліцензію на оренду, щоб визначити перспективи розробки шахт. Крім того, вони вказують, що вже витратили мільярди рублів на зарплати робітникам та реконструкцію об'єктів за рік від дня укладання угоди.

Коментуючи ситуацію, голова Російської незалежної профспілки працівників вугільної промисловості Іван Мохначук визнав, що дев'ять шахт справді доведеться закрити, оскільки "за поточних умов іншого виходу немає".

За його словами, проблема полягає в тому, що частина родовищ знаходиться біля житлової забудови і ліквідація без належного опрацювання може призвести до їх деформації, "нашкодивши розташованим поруч населеним пунктам".

Шахти "Молодогвардійська", "Червоний партизан", "Суходільська-Східна", "Харківська", імені Баракова та інші на окупованому Донбасі були передані російським компаніям в оренду у червні 2024 року. Таким чином російська влада намагалася врятувати вугільну галузь окупованого Донбасу.

До цього частина з цих шахт належала компанії "Краснодонвугілля" холдингу "Метінвест" українського мільярдера Ріната Ахметова.

Скільки шахт продовжують працювати на окупованих територіях, невідомо. У 2023 році колишній міністр енергетики Росії Микола Шульгінов говорив про 114 вугільних родовищ, частина з яких перебувала у стані консервації або у процесі ліквідації. Тоді ж він анонсував, що у ЛНР та ДНР мають залишитися 15 шахт.

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Як повідомлялося, за даними російських ЗМІ, син експрезидента-втікача Віктора Януковича досі контролює найбільшого експортера вугілля з окупованих територій українського Донбасу.

Представники окупаційної адміністрації "ДНР" визнавали, що видобувати на Донбасі вугілля шахтним методом дорожче, ніж кар'єрним способом на Кузбасі, де використовуються сучасні технології.

Донецький вугільний басейн – один із найбільших у світі. Розвідані запаси вугілля в ньому оцінюються в 47 млрд тонн, прогнозні ресурси – ще в 30 млрд тонн. Восени 2014 року в українському Міненерговугілля говорили, що до початку бойових дій у Донецькій та Луганській областях працювало 95 вугільних шахт.