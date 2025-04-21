Голова російського "АвтоВАЗу" поскаржився на обвальне падіння попиту на "жигулі" і звинуватив Китай у демпінгу

Незважаючи на держпідтримку та обмеження імпорту автомобілів, найбільший російський виробник "АвтоВАЗ" очікує падіння продажів своїх авто на 30%, порівняно з минулорічними показниками.

Про це заявив президент російського автоконцерну Максим Соколов, передає The Moscow Times.

За його словами, за квітень виробник Lada продасть у найкращому разі близько 30 000 автомобілів. Це, як і в березні, буде на 33% нижче рівня минулого року.

"Ми бачимо, як динамічно знижується попит: на наші автомобілі – приблизно на третину, на ринку загалом – майже на 50%, з урахуванням і "АвтоВАЗу" в тому числі. Якщо ринок "очистити" від "АвтоВАЗу", падіння буде ще глибшим – під 60% і більше це вже створює певні труднощі в роботі вітчизняного автопрому", – визнав Соколов.

Водночас він знову звинуватив у цьому китайських автовиробників, які пропонують знижки російським покупцям.

Зокрема, на російському ринку почали продавати седан E5 від китайської фірми Kaiyi, який без додаткових знижок та спецпропозицій коштує 1,35 млн руб. Така ж вартість, за словами Соколова, у нового авто від "АвтоВАЗу" – Lada Iskra.

"Виходить, китайський автопром пригнічує продажі не лише наших високолокалізованих вітчизняних автомобілів як Largus та Vesta, я вже не говорю про Aura. Він діставатиме такими знижками", – сказав Соколов.

Він вважає, що такі знижки є не чим іншим, як "безпрецедентним демпінгом", і це "треба розслідувати". При цьому на таке розслідування можуть піти місяці та роки, визнав Соколов.

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Як повідомлялося, у лютому президент російського "АвтоВАЗу" Максим Соколов заявив, що на складах концерну накопичилося 100 тисяч нерозпроданих машин за норми в 60 тисяч. Тоді він скаржився, що така ситуація б'є по фінансовій моделі концерну з урахуванням високих відсотків, які доводиться платити за кредитами.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з російського ринку пішли сотні іноземних компаній. Зокрема, з країни пішли усі міжнародні автоконцерни. Це дозволило Китаю зайняти понад половину російського автомобільного ринку за підсумками 2023 року. Продукція "АвтоВАЗу" зайняла друге місце з часткою близько третини ринку.