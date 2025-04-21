Держбюджет недоотримав торік понад 65 мільярдів через уповільнення темпів відновлення економіки, – Рахункова палата

Державний бюджет у 2024 році недоотримав 65,5 млрд грн доходів через відмінність фактичних макропоказників від прогнозу.

Про це голова Рахункової палати Ольга Піщанська повідомила, представляючи висновки про результати аналізу річного звіту про виконання закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

Водночас вона зауважила, що витрати на погашення й обслуговування боргу та деякі видатки, завдяки різниці між прогнозним та реальним курсом валюти, за підсумками року виявилися меншими за планові на 22,4 млрд гривень.

За її словами, стабільності державних фінансів в умовах воєнного стану сприяла значна міжнародна підтримка. Зокрема, у 2024 році від міжнародних партнерів надійшло 1,7 трлн грн – це на 10,2 % більше ніж у попередньому році, однак на 4,2% менше плану.

Загалом план доходів державного бюджету у 2024 році було перевиконано на 373 млрд грн (13,5%). Порівняно з 2023 роком доходи державного бюджету зросли на 451 млрд грн (16,9 %):

за рахунок економічних чинників – на 316 млрд грн;

завдяки адміністративним чинникам – на 178 млрд гривень.

Водночас аудиторами зафіксовано зростання заборгованості платників податків до державного бюджету на 29%.

Видатки державного бюджету проведено в сумі 4,5 трлн грн, що на 2,8 % менше плану. Водночас це найвищий показник з 2020 року, зауважують у Рахунковій палаті.

Зокрема, порівняно з 2023 роком, на 340 млрд грн (12,9%) зросли видатки на заходи, пов’язані з безпекою й обороноздатністю держави, – до 2,1 трлн грн.

При цьому зросла заборгованість постачальників перед Міноборони.

"За 2024 рік дебіторська заборгованість за бюджетними програмами Міноборони зросла до 294 млрд гривень. Причини такої тенденції ми виявляємо під час аудитів, це – неналежне виконання умов договорів, зокрема щодо термінів постачання товарів оборонного призначення", – пояснила Піщанська.

Загальний обсяг державного і гарантованого державою боргу збільшився до кінця 2024 року на чверть – до 6 981 млрд грн і становив 91% ВВП. При цьому, за оцінкою Рахункової палати, здійснені у серпні 2024 року заходи з реструктуризації державного і гарантованого державою боргу сприяли його зменшенню на 216 млрд гривень.

Витрати державного бюджету на погашення й обслуговування державного та гарантованого державою боргу торік були на 85 млрд грн (9,2%) менше планових.

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Як повідомлялося, держбюджет на 2024 рік був розрахований, виходячи із прогнозу зростання ВВП на 4,6%, інфляції на рівні 9,7% та середнього курсу долара за рік у 40,7 грн/$.

Однак фактичне зростання ВВП України торік уповільнилося до 2,9%, наприкінці року економіка "пішла в мінус", повідомляв Держстат. Водночас інфляція була вищою за прогноз і становила 12%, а середньорічний курс долара становив 40,2 грн/$.

Відхилення очікуваної від прогнозної динаміки реального ВВП у Мінфіні пояснювали гіршою ніж очікувалось динамікою повернення мігрантів, значними руйнуваннями генеруючих потужностей в енергетиці, поглибленням дефіциту кваліфікованих кадрів.