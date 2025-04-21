Компанія з розслідування про куратора "Великого будівництва" Голика отримала ще 790 мільйонів на реконструкцію лікарні у Дніпрі

Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації уклав угоду з ТОВ "СК Стройінвест" на реконструкцію будівлі головного корпусу (блоки № 1,2,3) комунального закладу "Дніпропетровська обласна дитяча клiнiчна лiкарня" у Дніпрі вартістю 776,37 млн грн.

За умовами договору, на поточний рік передбачене фінансування у розмірі всього 5 млн грн, основні видатки заплановані на 2026-2027 роки, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

"СК Стройінвест" було єдиним учасником тендеру очікуваною вартістю 780 млн грн і отримало підряд, знизивши ціну лише на 0,4%.

У серпні 2024 року Департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА за результатами тендеру замовив ТОВ "СК Стройінвест" будівництво нового хірургічного корпусу обласної дитячої лікарні за 474,53 млн грн.

Комплекс будівель Центру родинного здоров’я і Дитячої обласної лікарні, що розташовані у Дніпрі по вул. Космічна, 13, почали реконструювати ще перед вторгненням. Загалом із 2021 року на будівельні та проектні роботи провели тендери на 2,3 млрд грн.

"СК "Стройінвест" забрав найбільші підряди по цим лікарням на понад 2 млрд грн, ще 0,1 млрд отримало ТОВ "Адонія компані".

Департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА очолює Олександр Кушвід, уповноважена особа з публічних закупівель – Юлія Масльоха.

Дніпровська фірма "СК Стройінвест" належить Наталії Лазарь. Раніше її засновником був Денис Островський. Він також володіє дніпровською "Біг Сіті Груп", якою колись керувала Наталія Лазарь. Саме в неї "Стройінвест" зараз орендує техніку.

"СК Стройінвест" фігурувала у розслідуванні Bihus.info. Тоді журналісти отримали доступ до записів з телефону куратора "Великого будівництва" Юрія Голика, де він обговорював з Островським отримання грошей з бюджету на ремонти лікарень. Саме після цього скандалу "Стройінвест" переписали з Островського на Наталію Лазарь.

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За даними "Clarity project", ця фірма отримала держзамовлень на Дніпропетровщині з 2016 року на загальну суму 9,4 млрд грн.

При цьому вона продовжує активно перемагати у будівельних тендерах і після звільнення президентом Володимиром Зеленським екскерівника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, якого підозрюють у розкраданні коштів на ремонті доріг під час повномасштабної війни.

Зокрема, у березні Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації замовив ТОВ "СК Стройінвест" будівництво укриття для "Регіонального медичного центру родинного здоров’я" у Дніпрі вартістю 465,73 мільйона гривень.