Японський виробник важких кранів відкриє представництво в Україні

Японська компанія, котра надає послуги з експлуатації важкопідйомного та габаритного обладнання, завершує підготовку до відкриття представництва в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Агентства відновлення за результатами зустрічі голови Агентства Сергія Сухомлина з делегацією компанії DENZAI.

Компанія має 26 локацій у Японії та офіси в 11 країнах світу. Штат налічує 1200 співробітників. У арсеналі компанії близько 530 одиниць кранів, включно з гусеничним краном вантажопідйомністю 2500 тонн.

За словами Сухомлина, співпраця з DENZAI допоможе оптимізувати час та зусилля під час відновлювальних робіт в Україні.

Окрім того, одна з державних компаній України вже розпочала процес залучення Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) для закупівлі в DENZAI вживаних гусеничних кранів вантажопідйомністю 350 тонн.

Своєю чергою, президент та генеральний директор DENZAI Кокі Уемора зауважив, що DENZAI готова надавати послуги для України та висловив наміри щодо готовності співпрацювати в найближчому майбутньому з урахуванням особливостей запиту від української сторони.

Раніше повідомлялося, що Україна та Японія підписали грантову угоду, яка дає можливість офіційно розпочати реалізацію четвертої фази Програми екстреного відновлення України.

Раніше стало відомо, що Україна та Японія запустили спільну бізнес-платформу інфраструктурних технологій для відновлення та реконструкції (JUPITeR).

До того перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко повідомляла, що японські компанії активно виходять на український ринок, а урядові організації відкривають свої представництва, і в Україні працює понад 40 японських компаній.