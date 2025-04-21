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Засновник Всесвітнього економічного форуму пішов у відставку. Він очолював організацію 55 років

Засновник Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) Клаус Шваб

Засновник і голова опікунської ради Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) Клаус Шваб оголосив про свою відставку із займаної посади.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті організації у понеділок.

Згідно із нею, на позачерговому засіданні правління 20 квітня опікунська рада прийняла до відома відставку Шваба і призначила віцепрезидента ВЕФ Пітера Брабека-Летмата тимчасовим головою. Він також створив комісію для вибору майбутнього голови.

Відомий німецький економіст Клаус Шваб заснував ВЕФ і керував ним 55 років. Раніше Шваб анонсував свою відставку через поважний вік – зараз йому 87 років.

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Всесвітній економічний форум (ВЕФ) – зареєстрована у Швейцарії неурядова організація, відома організацією щорічних зустрічей у Давос, у яких беруть участь найвідоміші світові бізнесмени, експерти та політики.

Автор: 

Давос (22) відставка (204)


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