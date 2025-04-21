Airbus на 20 років відклала випуск "зеленого" водневого літака

Європейський авіабудівний гігант Airbus скасував плани до 2035 року запустити пасажирський літак із водневими двигунами з нульовими викидами. Рішення було ухвалено після багаторічних досліджень та інвестицій у понад 1,7 млрд євро.

Про це пише The Wall Street Journal, передає LIGA.net.

У 2020 році компанія Airbus заявила, що збирається очолити "зелену революцію" в авіації, плануючи вивести на ринок літаки з водневими двигунами.

Тоді вона анонсувала серійне виробництво трьох типів літаків із водневими двигунами протягом 15 років. Найбільший із них мав вміщувати до 200 пасажирів і мати дальність польоту близько 3700 км. Для перевірки можливості переходу на водень Airbus проводила дослідження з десятками авіакомпаній і понад 200 аеропортами у всьому світі.

Однак згодом Airbus зрозуміла, що для реалізації цих планів потрібно значно більше змін, ніж передбачалося, – як у конструкції літаків, так і в інфраструктурі.

Тепер Airbus вирішила скоротити свій амбіційний проєкт і перенести запуск водневого літака на середину 2040-х років.

У компанії планують розробити менший літак для 100 пасажирів з дальністю польоту 1852 км. Новий підхід передбачає використання водневих паливних елементів замість рідкого водню, що забезпечить повну відсутність викидів оксидів азоту, але вимагає ще глибшого перепроєктування конструкції.

Airbus сподівається, що додатковий час дозволить вирішити технічні питання, пов'язані з водневими технологіями, і досягти необхідних результатів до середини 2040-х років.

Раніше повідомлялося, що Україна через війну достроково виконала ціль щодо скорочення викидів парникових газів.

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення", який має імплементувати в українське законодавство європейську Директиву 2010/75/ЄС у цій сфері.