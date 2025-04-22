Відсьогодні починається ремонт у пункті пропуску на кордоні з Польщею. Обмеження для транспорту діятимуть до 10 травня

У пункті пропуску "Шегині" на кордоні України з Польщею відсьогодні, 22 квітня, з 10:00 починаються ремонтно-реконструкційні роботи.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

"Через це буде обмежено виїзд з України для легкових транспортних засобів. Зокрема одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може вплинути на утворення черг", – сказано в повідомленні.

У Держприкордонслужбі порекомендували заздалегідь планувати маршрут і, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску: "Рава-Руська", "Грушів", "Угринів", "Смільниця", "Нижанковичі".

Роботи триватимуть орієнтовно до 10 травня.

Раніше повідомлялося, що в автомобільному пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею тимчасово обмежили в'їзд та виїзд із України для вантажного транспорту та виїзд із України – для легкових автомобілів.

До того повідомлялося, що з 24 березня у пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", що на кордоні з Польщею, розпочався ремонт цементобетонного покриття, унаслідок чого частково обмежений рух авто. Ремонтні роботи триватимуть до 1 травня.