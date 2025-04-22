Департамент Маска отримав доступ до секретних даних мільйонів іммігрантів у США, – ЗМІ

Департамент ефективності уряду (DOGE), який очолює американський мільярдер Ілон Маск, отримав доступ до секретної системи Міністерства юстиції США, яка містить конфіденційні дані про мільйони іммігрантів у країні.

Як пише Washingron Post, шестеро радників DOGE отримали доступ до бази ECAS, яка містить дані про імена іммігрантів, їхні адреси, свідчення в судах, а також інформацію про те, чи заведені на них справи правоохоронців, передає hromadske.

Серед цих радників були працівники фірми прямих інвестицій, пов'язаної з Ілоном Маском, – Пейтон Релінг і Джон Коваль. Також доступ до секретних даних отримав Адам Хоффман, колишній співробітник хедж-фонду.

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За даними видання, намагання DOGE отримати доступ до системи Міністерства юстиції є останньою спробою адміністрації Трампа "залізти глибше" у величезні масиви федеральних даних, щоб просунути агресивну депортаційну політику президента.

Так, Департамент Маска змусив адміністрацію соціального забезпечення внести до списку померлих понад 6 тисяч живих іммігрантів, щоб ті депортувалися з країни.

Окрім цього, раніше чиновники Податкової служби погодилися поділитися даними з Міністерством внутрішньої безпеки, щоб у подальшому правоохоронці використали їх задля переслідування підозрюваних у нелегальному перебуванні в країні.

Як повідомлялося, головними загрозами репутації в 2025 році стали зловживання штучним інтелектом та зв'язки з Ілоном Маском.