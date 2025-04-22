Україна має працювати над продовженням пільгових торгівельних умов з ЄС, щоб не втратити промисловість, – СОО Метінвесту

Торговельні війни, які зараз розгораються у світі, спричиняють зростання цін та скорочення попиту на більшість промислових товарів, що своєю чергою призводить до скорочення споживання сталі. Це загрожує українським виробникам залізорудної сировини.

Про це розповів операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко на Business Wisdom Summit 2025 у Києві.

Відповідаючи на запитання модератора панелі про нову торговельну політику адміністрації США, він зазначив: "Митна політика США впливає на експорт чавуну, що займає досить велику частку в загальному обсязі експорту "Метінвесту". Також ми шукаємо варіанти заміщення арматури болгарського виробництва, орієнтованої на американський ринок. Зараз торговельні мита не мають значного впливу на компанію, але за негативного сценарію наслідки можуть бути критичними".

За його словами, загострення торговельних воєн призведе до максимального скорочення можливостей для експорту, і Україна зможе експортувати продукцію лише до Європи. Тоді виробники будуть вимушені зупинити ще декілька комбінатів у Кривому Розі або скоротити виробництво сталі.

"Тому прямий вплив митної політики незначний. Але політика взаємних обмежень викликає у нас велике занепокоєння, адже зараз близько 80% експорту "Метінвесту" йде до Європи. Якщо ЄС скасує пільгові умови, запроваджені після початку повномасштабної війни, українським металургам буде дуже важко працювати в умовах довоєнних обмежень", – підкреслив Мироненко.

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Нагадаємо, за 5 останніх років найбільші металургійні підприємства України сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд. За підсумками 2024 року, сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів. При цьому 61% від усієї суми податків, сплачених металургами у 2024 році – це частка компанії "Метінвест". Але у разі зростання тарифів державних монополій бюджет ризикує втратити джерело прибутку, адже виробники почнуть закривати підприємства.

Також Україна у минулому році посіла 20-те місце у рейтингу 71 країн-найбільших виробників сталі. Так, за вісім місяців 2024 року виробництво сталі в Україні зросло на 30,7% у річному вираженні – до 5,27 млн тонн. Таким чином, нам вдалося повернути 5 позицій – адже у 2022 році Україна посідала у рейтингу 25 місце.