АРМА передало управителю арештований Будинок профспілок на Хрещатику

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) уклало договір управління з переможцем відкритого конкурсу щодо Будинку профспілок, що на Майдані Незалежності. Управителем став консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет".

Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

Раніше АРМА провело незалежну оцінку, яка визначила ринкову вартість активу на рівні 850 млн грн.

За умовами підписаного договору, щомісяця 89,85% доходів від управління об’єктом буде спрямовуватись до держбюджету.

"Важливо відмітити, що незалежно від фінансової успішності управління, держава щомісячно отримуватиме гарантований платіж у розмірі майже 1,6 млн грн в тому числі за рахунок власних коштів управителя", – зазначила Дума.

Як повідомлялося, раніше Печерський районний суд Києва арештував столичний Будинок профспілок на Майдані Незалежності, включаючи бізнес-центр (БЦ) Maidan Plaza, та іншу нерухомість Федерації профспілок України (ФПУ) в рамках справи про привласнення державного майна.

У 2023 році АРМА вже шукало управителя для Будинку профспілок, але безуспішно.

Будинок профспілок площею 13 892,2 кв. м є важливим адміністративним, історичним і символічним об’єктом столиці. Під час Революції гідності в 2013-2014 роках він був штабом її учасників. У найгарячіші дні протестів у будинку сталася пожежа, під час якої загинули двоє людей. Будинок майже повністю згорів, його реставрація проходила чотири роки.