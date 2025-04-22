В окупованому Донецьку погіршується ситуація з водопостачанням: воду подаватимуть раз на три доби, – ЦПД

У тимчасово окупованому Донецьку погіршується проблема з водопостачанням. Якщо раніше в окупованому місті вода у кранах з'являлась по кілька годин на два дні, то відтепер вона подаватиметься раз на три доби.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

Зазначається, що крім Донецька, важка ситуація склалась і в Макіївці.

"В окремих кварталах Донецька водопостачання відсутнє в принципі – вода там підвозиться спеціальними машинами. При цьому донеччани змушені платити за водопостачання окупаційній "владі", навіть не отримуючи води", – йдеться у повідомленні.

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Як нагадали у ЦПД, окупанти контролюють український Донецьк 11 років. Та, попри всі намагання створити картинку "процвітаючого" міста, не можуть вирішити елементарних проблем із водопостачанням.

Як повідомлялося, у березні у річках на окупованій території так званої "ДНР", зокрема у Маріуполі, виявили високий фон ртуті, фосфатів та накопичення нафтопродуктів.