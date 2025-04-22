Зарплати українських міністрів торік зросли на 25%. Хто задекларував найбільші доходи в уряді Шмигаля?
Середня річна заробітна плата членів уряду у 2024 році становила 1,3 млн грн, у порівнянні з 2023 роком вона збільшилася на 24%.
Про це свідчать підрахунки аналітиків R&D центру платформи для аналізу відкритих даних YouControl, які проаналізували декларації чинних членів Кабінету Міністрів.
Загалом, у 13 представників з-поміж 21 члена уряду більше ніж 50% загального доходу складається із зарплати. При цьому, зарплата трьох міністрів у 2024 році зменшилась на понад 7%
При цьому, під час розрахунку не враховували зарплати нещодавно призначених міністрів Германа Сметаніна та Олексія Чернишова, які раніше працювали в державних компаніях, де рівень зарплати значно вищий.
Так, саме віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов задекларував найбільший серед членів уряду дохід за 2024 рік у розмірі 37,5 млн грн. Також Чернишов є лідером серед членів Кабміну за розміром задекларованих грошових активів, їхня сума за підсумками 2024 року становить близько 137 млн грн.
До п’ятірки лідерів серед міністрів з найбільшим доходом у 2024 році також увійшли Денис Шмигаль (9,7 млн грн), Герман Сметанін (7,4 млн грн), Рустем Умєров (6,8 млн грн), Михайло Федоров (6 млн грн).
Зменшення сукупного доходу відбулося в Рустема Умєрова (-139%), Германа Галущенка (-211%), Матвія Бідного (-18%), Миколи Точицького (-4,4%).
Зокрема, зниження сукупного доходу Умєрова більш ніж в 2 рази відбулось через зменшення доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, а також відсутності статті доходу як в 2023 році — "Сума дисконту від конвертації договору SAFE в акції компанії Petcube, Inc", що становила понад 9 млн грн. Задекларований розмір грошових активів міністра оборони у 2024 році становить 4,4 млн грн, що на 23% менше ніж у 2023 році.
Загалом, у 2024 році задекларований дохід діючих міністрів склав майже 108 млн грн, що на 11% більше ніж аналогічний показник у 2023 році. Загальна сума грошових активів міністрів у 2024 році склала близько 219,4 млн грн і перевищила показник 2023 року на 13%.
У YouControl уточнили, для підрахунки здійснені на основі даних Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстр декларацій). А саме: розділу 11 "Доходи, у тому числі подарунки" та розділ 12 "Грошові активи".
Суми з розділу "Грошові активи" в іноземних валютах перераховані в гривні за середньорічним курсом НБУ. У підрахунку загальних сум доходу і грошових активів враховувались показники як самих представників Кабміну, так і членів їхніх родин.
Як повідомлялося, уряд не планує ініціювати підвищення розміру мінімальної зарплати цього року, вона залишатиметься на рівні 8000 грн на місяць, заявляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Водночас у березні Верховна Рада ухвалила у першому читання законопроєт про підвищення грошового забезпечення поліцейських. Після його ухвалення мінімальний посадовий оклад поліцейського становитиме не менше 30 280 грн, не враховуючи премій, матеріальної допомоги, а також доплат за вислугу років, звання, науковий ступінь тощо.
Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко скаржився, що два роки повномасштабної війни в Україні зарплати поліцейських не індексуються. За його словами, наразі середня заробітна плата поліцейського в Україні складає 34-36 тис. грн. При цьому працівникам Нацполіції додатково виплачують 10 тис. грн за роботу під час воєнного стану, а в областях, де тривають бойові дії, доплати становлять 30 тис. грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так что не надо, вон менты по штуке баксов получают за то, что останавливают авто без причин, на выезд приезжают, отказываясь принимать заявления, и тд.