Як зарезервувати мобільні номери загиблого чи зниклого безвісти. Пояснює Мінцифри

Мобільні оператори України можуть надати послуги резервування мобільних номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників України. Це дає номеру змогу ще певний час не надходити в продаж.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації у відповідь на запит hromadske.

Зокрема, Vodafone ухвалив рішення, що не буде використовувати всі деактивовані номери протягом двох років, і для цього не потрібно додатково звертатися до оператора.

У компанії зазначили, що пішли на такий крок, "попри обмежений номерний ресурс". Для того, щоб надалі продовжити дію номера телефону, достатньо поповнити рахунок на суму від 5 грн.

Що стосується "Київстару", то номери телефону можуть бути деактивовані, якщо абонент не здійснює жодних активних дій із SIM-карткою протягом 6 місяців – для абонентів контрактної форми обслуговування, та 365 днів – для абонентів передплати.

Водночас родичі загиблої чи зниклої безвісти людини можуть звернутися до "Київстару" із заявою на продовження терміну його дії, і тоді номеру продовжать термін дії ще на два роки. У компанії зазначили, що подати запит можна через їхній контактний центр (0800300466) або у фірмовому магазині мережі.

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Мобільний оператор lifecell на запит Мінцифри надав можливість резервування номерів загиблих чи зниклих військових на 12 місяців з моменту деактивації. Для цього потрібно звернутися до служби підтримки оператора (0800205433), зазначити номер, який треба зарезервувати, та від кого надійшло звернення (батько, мати, дружина тощо).

Після резервування номера абоненту, який звертався в контакт-центр, на цей номер надходить SMS із рішенням щодо запиту. У компанії уточнили, що резервування можливе лише для активних на момент звернення номерів.

У 2024 році кількість номерів мобільного зв'язку, перенесених у межах послуги MNP, зросла у 2,3 раза порівняно з показником 2023 року – до 340,63 тис. Найбільше клієнтів втратив "Київстар".