АРМА розпочало пошук управителя для російської частки одного з найбільших дистриб’юторів ліків

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на управління корпоративними правами ТОВ "Вента.Лтд" у вигляді 24% статутного капіталу підприємства, яке входить до трійки найбільших фармацевтичних дистриб'юторів в Україні.

Конкурс з відбору управителя відбуватиметься у системі Prozorro, повідомляє пресслужба АРМА.

В агентстві нагадали, що російська частка в ТОВ "Вента.Лтд" потрапила під арешт у рамках кримінального провадження про розтрату майна, ухилення від сплати податків, відмивання грошей та колабораціонізм (ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст.111-2 КК України).

За даними слідства, службові особи арештованого підприємства мають безпосередній зв'язок із РФ та можуть бути причетними до фінансування держави-агресора.

Що відомо про компанію "Вента.ЛТД"?

ТОВ "Вента. ЛТД" було створено у Дніпрі в січні 1995 року. Компанія займається дистрибуцією лікарських препаратів і товарів медичного призначення і входить до трійки лідерів у цій сфері.

За даними у системі YouControl, 70% статутного капіталу компанії належить Олександру Волошину, ще 24% – російському АТ "Катрен", саме ця частка арештована судом. До 2024 року мажоритарними власниками компанії разом з російською компанією були громадяни Німеччини Генріх та Анна Ріттер.