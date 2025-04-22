Естонія припиняє програму виплати допомоги українським біженцям на оренду житла

Департамент соціального страхування Естонії припинить виплату компенсацій на житло та послуги перекладу для українських біженців у столиці країни Таллінні.

Ця програма передбачає можливість отримати одноразову компенсацію витрат на оренду житла, щоб біженці могли знайти собі місце проживання в Естонії, повідомляє естонський мовник ERR.

Керівниця відділу міграції Департаменту соціального страхування Лійс Палоотс пояснила, що це не означає припинення підтримки, проте тепер вона надаватиметься на загальних умовах.

"Ми поступово переходимо до звичайного порядку, за якого підтримка надається насамперед тим, хто подає клопотання про міжнародний або тимчасовий захист, не має в Естонії мережі підтримки та проживає в державних центрах розміщення за напрямом Департаменту поліції та прикордонної охорони під час розгляду їх заяви", – розповіла посадовиця.

Вона додала, що після Таллінна Департамент соціального страхування розглядає можливість припинити аналогічні домовленості з іншими місцевими громадами, щоб забезпечити єдиний підхід до призначення допомог по всій країні. Це також дозволить гарантувати, що підтримка, яку надають українські біженці, не залежатиме від місця їх проживання, а лише від того, чи потребують вони допомоги при переїзді з центру розміщення.

Загалом, від початку дії цієї програми у червні 2022 року і до квітня 2025 року цю компенсацію отримали майже 11 000 родин українських біженців, у тому числі в 2024 році – 1710 домогосподарств, з яких 62% скористалися підтримкою в Таллінні. Максимальний розмір компенсації складав до 1200 євро на домогосподарство.

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Як повідомлялося, станом на початок березня 2025 року трохи більше 4,3 млн громадян, які виїхали з України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни, мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі. У лютому їх кількість зросла на 21 тис. осіб.