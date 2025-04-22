МВФ погіршив прогноз зростання світового ВВП через торгові війни Трампа

Глобальне зростання світового ВВП сповільниться з 3,3% минулого року до 2,8% цьогоріч та до 3% – у 2026 році.

Про це свідчить оновлений Світовий економічний прогноз (WEO) Міжнародного валютного фонду, передає Інтерфакс-Україна.

У МВФ зауважили, що це відповідає кумулятивному погіршенню прогнозу на 0,8 відсоткового пункту та є значно нижчим за середній історичний показник (2000-2019 роки) на рівні 3,7%.

Наголошується, що ситуація змінилася, оскільки уряди в усьому світі змінюють пріоритети своєї політики. Серед іншого, з моменту виходу січневого WEO 2025 року було оголошено та впроваджено низку нових тарифних заходів з боку США та контрзаходів з боку їхніх торговельних партнерів.

"Це призвело до запровадження 2 квітня майже універсальних тарифів США та доведення ефективних тарифних ставок до рівня, небаченого за останнє сторіччя", – констутували в МВФ та додали, що це саме по собі є серйозним негативним шоком для зростання.

Непередбачуваність, із якою розгортаються ці заходи, також негативно впливає на економічну активність та перспективи і, водночас, робить більш складним, ніж зазвичай, формування припущень, які могли б стати основою для внутрішньо узгодженого та своєчасного набору прогнозів.

Враховуючи складність та мінливість поточного моменту, у цьому звіті замість звичайного базового прогнозу представлено "довідковий прогноз", що базується на інформації, доступній станом на 4 квітня 2025 року (включно з митами від 2 квітня та першими реакціями). Він доповнюється низкою прогнозів глобального зростання, насамперед за різних припущень щодо торговельної політики.

Прогноз зростання ВВП України на цей рік збережено на рівні 2%, на наступний – 4,5%.

МВФ очікує, що глобальна базова інфляція знижуватиметься дещо повільнішими темпами, ніж очікувалося в січні, і досягне 4,3% у 2025 році та 3,6% – у 2026 році з помітним підвищенням прогнозу для країн із розвиненою економікою та незначним зниженням прогнозу для країн із ринками, що формуються, та країн, що розвиваються, у 2025 році.

Для України середньорічна інфляція цього року прогнозується на рівні 12,6%, наступного – 7,7% порівняно із 6,5% минулого року.

"Посилення негативних ризиків домінує в прогнозі. Ескалація торговельної війни разом із ще більшою невизначеністю щодо торговельної політики може ще більше знизити темпи зростання в короткостроковій і довгостроковій перспективі, тоді як виснаження буферних резервів послаблює стійкість до майбутніх шоків", – підкреслили в МВФ.

Розбіжності та швидка зміна політичних позицій або погіршення настроїв можуть спричинити додаткову переоцінку активів понад ту, що відбулася після оголошення 2 квітня про запровадження масштабних мит у США, а також різке коригування валютних курсів і потоків капіталу, особливо для економік, які вже зіткнулися з борговими проблемами.

На думку фахівців МВФ, це може призвести до ширшої фінансової нестабільності, включно зі шкодою для міжнародної валютної системи.

МВФ вважає, що подальший шлях потребує ясності та координації.

"Країни повинні конструктивно працювати над створенням стабільного і передбачуваного торговельного середовища, сприяти реструктуризації боргів і вирішувати спільні проблеми. Водночас вони повинні вирішувати проблеми внутрішньої політики та структурних дисбалансів, забезпечуючи таким чином внутрішню економічну стабільність", – закликали у Фонді.

Раніше повідомлялося, що Світова організація торгівлі прогнозує, що через американські мита світова торгівля товарами цього року скоротиться на 0,2%, перш ніж відновити зростання у 2026 році. Без мит могло б бути зростання світової торгівлі на 2,7%.

Як повідомлялося, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.

Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів.