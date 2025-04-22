Міноборони запустило нову версію додатку "Резерв+". Які функції з’явилися?
Міністерство оборони України запустило нову версію застосунку "Резерв+" із функцією push-сповіщень про зміну статусу військовозобов'язаних.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
"Нова версія "Резерв+" 1.6.0 вже доступна користувачам. "Резерв+" надсилатиме push-сповіщення, якщо вас подали в розшук чи зняли з нього. Щоб ви не дізнались про свій статус несподівано на блокпості чи на кордоні", – зазначила Черногоренко.
Нагадаємо, наприкінці березня повідомлялося, що в мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" цього року планують запустити 35 типів відстрочок.
Перед тим стало відомо, що охочі приєднатися до Сил оборони через сервіс рекрутингу у застосунку "Резерв+", найчастіше обирають військові професії за такими напрямами, як штаб, БпЛА, IT, транспорт і піхота.
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