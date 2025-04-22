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Міноборони запустило нову версію додатку "Резерв+". Які функції з’явилися?

Які функції з’явилися в новій версії застосунку

Міністерство оборони України запустило нову версію застосунку "Резерв+" із функцією push-сповіщень про зміну статусу військовозобов'язаних. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Нова версія "Резерв+" 1.6.0 вже доступна користувачам. "Резерв+" надсилатиме push-сповіщення, якщо вас подали в розшук чи зняли з нього. Щоб ви не дізнались про свій статус несподівано на блокпості чи на кордоні", – зазначила Черногоренко.

Нагадаємо, наприкінці березня повідомлялося, що в мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" цього року планують запустити 35 типів відстрочок.

Перед тим стало відомо, що охочі приєднатися до Сил оборони через сервіс рекрутингу у застосунку "Резерв+", найчастіше обирають військові професії за такими напрямами, як штаб, БпЛА, IT, транспорт і піхота.

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Міноборони (961) військовослужбовці (314) додаток (298) Резерв+ (5)


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