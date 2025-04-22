Фонд підтримки енергетики України за три роки зібрав 1,2 мільярда євро. Куди витрачалися кошти?

Фонд підтримки енергетики України, створений у квітні 2022 року, зібрав внесків від партнерів на 1,2 млрд євро.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Першою країною, яка підтримала ініціативу створення Фонду, стала Данія – з внеском 500 тис. євро.

"Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду сягають 1,2 млрд євро, він об'єднав 33 донорів із 22 країн, серед яких – держави, приватні компанії, корпорації, міжнародні організації", – сказано в повідомленні.

Допомогу отримали близько 70 українських енергетичних компаній із усіх регіонів країни. Зокрема, близько 150 тис. одиниць обладнання вже доставили кінцевим набувачам.

Пріоритет надається обладнанню для відновлення електропостачання, трансформаторам, генераторам, кабельній продукції, автотехніці тощо.

"Усі роки цієї війни енергетика є однією з основних цілей ворога, пошкоджень зазнали десятки тисяч об'єктів енергетичної інфраструктури. І Фонд підтримки енергетики став важливим інструментом надання міжнародної допомоги. Він довів свою ефективність, адже орієнтований на швидке реагування і вирішення питань із закупівлею обладнання. А значить – проведення оперативних і швидких ремонтів саме тоді, коли енергосистема потребує кожного кіловата електроенергії. Майже всі енергетичні компанії України звертались за допомогою до Фонду підтримки, отримували необхідне устаткування, і продовжують активно співпрацювати", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

У середині березня повідомлялося, що дефіцит Фонду підтримки енергетики України в заявках, поданих українськими енергетичними компаніями, становить майже $500 млн.

До того стало відомо, що Фонд підтримки енергетики України за три роки повномасштабної війни підтримав відновлення 2 ГВт генерувальних потужностей, а також профінансував закупівлю генераторів, турбін, систем керування, високовольтного обладнання та інших критично важливих компонентів.