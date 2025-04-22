Китай закликав Велику Британію та ЄС підтримувати багатосторонню торгівлю для протидії митам США
Міністр закордонних справ Китаю Ван І закликав Велику Британію та Європейський Союз захистити багатосторонні торговельні системи для протидії тарифним заходам США.
Про це пише Reuters.
Як зазначається, Китай і США залишаються втягнутими в поглиблення торговельної війни, і взаємне підвищення мит суттєво порушило двосторонню торгівлю.
Ван під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі заявив, що Китай і Велика Британія зобов'язані підтримувати міжнародний порядок перед обличчям "нестримного одностороннього залякування".
Окрім того, Ван зазначив, що Китай готовий співпрацювати з Великою Британією, щоб "усунути всі відволікаючі фактори", додавши, що на обох країнах лежить тягар захисту багатосторонніх торгових систем.
Під час окремої розмови з міністром закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер Ван закликав ЄС захищати багатосторонню торгівлю та сказав, що Китай готовий і надалі підтримувати відносини з ЄС на високому рівні.
Раніше цього місяця президент Китаю Сі Цзіньпін звернувся безпосередньо до ЄС, сказавши прем'єр-міністру Іспанії Педро Санчесу, що Китай і Євросозу повинні об'єднати зусилля для захисту глобалізації.
Як повідомлялося, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.
Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.
Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів. Ставка мит США на китайський імпорт наразі становить 145%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа.
За словами гендиректорки Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеали, унаслідок запровадження взаємних митних бар'єрів обсяги торгівлі товарами між США та Китаєм можуть впасти на 80%.
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Ви там просто своїх громадян заберіть з війни на території України, а ще ваших тих хто виробляє в рашці лайно проти українців, ну і авжеж зупиніть свою шавку на кличку кім і менше давайте рашці якісної продукції у вигляді дронів і елементів для них.
Ну іще Тайвань.
Тут така справа що Україна визнає Тайвань як територію Китаю. Ви просто не робіть кіпішу і почекайте ще півсотні років і Тайвань сам прийде.
Ну я ж знаю що Китай мирна країна, особливо після того як вчинила збройну агресію проти В*єтнаму і отримала на те що заслуговувала.
Ну нахіба вам ці проблеми якщо можна чудово почекати на березі річки?
От і дамо трішки смаленого вовка містеру trap.
Європа більше має покупців, а особливо Україна.
1)На рашці щоб дочекатись запчастини до майже нового китайського авто потрібно чекати зараз 6 місяців. Та і кіж вони покупці ті кацапи? їх 130 лямів, а тепер порахуй що втратить Китай якщо втратить Європейського покупця. (порахуй скільки має населення Великої Британіїї і ЄС, (жирненького населення при грошах а не тих бомжів на ішаках) разом= Україна.
Я сам старий торговий і на такий крок би я точно не пішов.
А ще я там забув написати ще один поганий наслідок:
В Китаї є таке поняття як-"Мандат Неба". Його китайська влада втрачала вже багато разів за цих декілька тисяч років.
І всі вони через ГОЛОД.
Ви забули:
1) я прохав вас почитати історію Китаю за декілька тисяч років, а не пів сотні+, що для Китаю як просто набридлива муха. Яка з часом залізе в голови китайців.
2) Дітям ту історію не читайте. ( там що не династія то закінчується через бунт голодних мілльонів китайців. А так як зараз китайців 1,5 лярда, то вам варто подумати як іх боїться все верховне керівництво. Це вам не помазанік, це лише мандат-дозвіл на керування. І доки в Китаї все норм то це норм, а от коли в Китаї немає їжи бо більшість багатого населення Землі не бажає з ними мати стосунки. Тоді немає їжі-бо немає грошей.
Будьте ласкаві пані почитайте самі, ну або подивіться відоси чому раптом змінювались династії на дикий азійський треш і лише через багато років утворювались нові династії.
******* ідеологія китайців це просто реальний фейк побудований на сухому піску. Там досить маленького вітерця щоб це просто здув в історію.
Реальна історія: Мандат Неба.
Вони китайці і у них інші правила.
А із правил у них є лише одне важливе: якщо їхні китайські боги відмовили в підтримці влади-то ця влада повинна змінитися. І їм начхати скільки сотень лямів китайців загине (вони азіати).
Маю надію якось іще зійтися з вами в розмові.