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Новини Вплив мит Трампа на світову торгівлю
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Китай закликав Велику Британію та ЄС підтримувати багатосторонню торгівлю для протидії митам США

Китай закликав Велику Британію та ЄС підтримувати багатосторонню торгівлю для протидії митам США

Міністр закордонних справ Китаю Ван І закликав Велику Британію та Європейський Союз захистити багатосторонні торговельні системи для протидії тарифним заходам США.

Про це пише Reuters. 

Як зазначається, Китай і США залишаються втягнутими в поглиблення торговельної війни, і взаємне підвищення мит суттєво порушило двосторонню торгівлю.

Ван під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі заявив, що Китай і Велика Британія зобов'язані підтримувати міжнародний порядок перед обличчям "нестримного одностороннього залякування".

Окрім того, Ван зазначив, що Китай готовий співпрацювати з Великою Британією, щоб "усунути всі відволікаючі фактори", додавши, що на обох країнах лежить тягар захисту багатосторонніх торгових систем.

Під час окремої розмови з міністром закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер Ван закликав ЄС захищати багатосторонню торгівлю та сказав, що Китай готовий і надалі підтримувати відносини з ЄС на високому рівні.

Раніше цього місяця президент Китаю Сі Цзіньпін звернувся безпосередньо до ЄС, сказавши прем'єр-міністру Іспанії Педро Санчесу, що Китай і Євросозу повинні об'єднати зусилля для захисту глобалізації.

Як повідомлялося, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.

Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів. Ставка мит США на китайський імпорт наразі становить 145%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа.

За словами гендиректорки Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеали, унаслідок запровадження взаємних митних бар'єрів обсяги торгівлі товарами між США та Китаєм можуть впасти на 80%.

Автор: 

Велика Британія (1199) Китай (2130) мито (798) США (4882) торгівля (875) Євросоюз (5103)


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Топ коментарі
+3
Ой та хто ж проти цього?
Ви там просто своїх громадян заберіть з війни на території України, а ще ваших тих хто виробляє в рашці лайно проти українців, ну і авжеж зупиніть свою шавку на кличку кім і менше давайте рашці якісної продукції у вигляді дронів і елементів для них.
Ну іще Тайвань.
Тут така справа що Україна визнає Тайвань як територію Китаю. Ви просто не робіть кіпішу і почекайте ще півсотні років і Тайвань сам прийде.
Ну я ж знаю що Китай мирна країна, особливо після того як вчинила збройну агресію проти В*єтнаму і отримала на те що заслуговувала.
Ну нахіба вам ці проблеми якщо можна чудово почекати на березі річки?
От і дамо трішки смаленого вовка містеру trap.
Європа більше має покупців, а особливо Україна.
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22.04.2025 20:45
+3
А в это время китай будет помогать кацапам рвать кабели в Балтийском море, осуществлять кибератаки и поставлять снаряды и ракеты через северную карею.
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22.04.2025 21:10
+1
та нах...китай треба ЄС ...розвязали війну в Україні разом з ху* лом , допомагають кремлю зброєю ,чекають коли русня вийде до кордонів ЄС ... хай тепер трамп та сі ,один одному чуба скубуть...
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22.04.2025 20:47
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22.04.2025 20:21 Відповісти
Ой та хто ж проти цього?
Ви там просто своїх громадян заберіть з війни на території України, а ще ваших тих хто виробляє в рашці лайно проти українців, ну і авжеж зупиніть свою шавку на кличку кім і менше давайте рашці якісної продукції у вигляді дронів і елементів для них.
Ну іще Тайвань.
Тут така справа що Україна визнає Тайвань як територію Китаю. Ви просто не робіть кіпішу і почекайте ще півсотні років і Тайвань сам прийде.
Ну я ж знаю що Китай мирна країна, особливо після того як вчинила збройну агресію проти В*єтнаму і отримала на те що заслуговувала.
Ну нахіба вам ці проблеми якщо можна чудово почекати на березі річки?
От і дамо трішки смаленого вовка містеру trap.
Європа більше має покупців, а особливо Україна.
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22.04.2025 20:45 Відповісти
та нах...китай треба ЄС ...розвязали війну в Україні разом з ху* лом , допомагають кремлю зброєю ,чекають коли русня вийде до кордонів ЄС ... хай тепер трамп та сі ,один одному чуба скубуть...
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22.04.2025 20:47 Відповісти
А от зараз таки потрібен той і ЄС і Україна.
1)На рашці щоб дочекатись запчастини до майже нового китайського авто потрібно чекати зараз 6 місяців. Та і кіж вони покупці ті кацапи? їх 130 лямів, а тепер порахуй що втратить Китай якщо втратить Європейського покупця. (порахуй скільки має населення Великої Британіїї і ЄС, (жирненького населення при грошах а не тих бомжів на ішаках) разом= Україна.
Я сам старий торговий і на такий крок би я точно не пішов.
А ще я там забув написати ще один поганий наслідок:
В Китаї є таке поняття як-"Мандат Неба". Його китайська влада втрачала вже багато разів за цих декілька тисяч років.
І всі вони через ГОЛОД.
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22.04.2025 21:03 Відповісти
я знаю непогано , сторію китайського голоду , іноді вони і досі промишляють канібалізмом , але Заходу треба забути про китайський ринок ,бо вклалися всі у китай по максімум , а вони зажиріли і тепер хочуть самі брати ...все шо хочуть ... ця країеа живе ідіологією ,так хай і їдять її ...
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22.04.2025 21:18 Відповісти
Sehr geehrte Frau.
Ви забули:
1) я прохав вас почитати історію Китаю за декілька тисяч років, а не пів сотні+, що для Китаю як просто набридлива муха. Яка з часом залізе в голови китайців.
2) Дітям ту історію не читайте. ( там що не династія то закінчується через бунт голодних мілльонів китайців. А так як зараз китайців 1,5 лярда, то вам варто подумати як іх боїться все верховне керівництво. Це вам не помазанік, це лише мандат-дозвіл на керування. І доки в Китаї все норм то це норм, а от коли в Китаї немає їжи бо більшість багатого населення Землі не бажає з ними мати стосунки. Тоді немає їжі-бо немає грошей.
Будьте ласкаві пані почитайте самі, ну або подивіться відоси чому раптом змінювались династії на дикий азійський треш і лише через багато років утворювались нові династії.
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22.04.2025 21:45 Відповісти
дуже поважний пан Viktor... і читала і цикавилася ...бо я художник...треба знати майже все ,коли пишеш нацкостюми...не люблю я просто а ні 1000 ідеології а ні ******** китайської ідеології ... але культура містецтв мене цікавила ...сьогоні вже ніт ...дуже відрізняються фарби жит'я ,тоді і сьогоні ...
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22.04.2025 22:05 Відповісти
Merci beaucoup madam.
******* ідеологія китайців це просто реальний фейк побудований на сухому піску. Там досить маленького вітерця щоб це просто здув в історію.
Реальна історія: Мандат Неба.
Вони китайці і у них інші правила.
А із правил у них є лише одне важливе: якщо їхні китайські боги відмовили в підтримці влади-то ця влада повинна змінитися. І їм начхати скільки сотень лямів китайців загине (вони азіати).
Маю надію якось іще зійтися з вами в розмові.
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22.04.2025 22:22 Відповісти
А в это время китай будет помогать кацапам рвать кабели в Балтийском море, осуществлять кибератаки и поставлять снаряды и ракеты через северную карею.
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22.04.2025 21:10 Відповісти
Ти диви, як заспівали! Гадали, що встоють проти США, сподівались, що їм допоможуть країни Південної Азії. А не тут так було. Країни Південної Азії вважають за краще групуватись з Європою. Тепер що Китай, що США на розтяжці.
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22.04.2025 21:12 Відповісти
Якби китайці не були дебілами і не сосались з ******, то можна було б з Китаєм торгувати проти америки. А потім ще й запропонувати Китаю відтяпати половину Сосії замість Тайваню.
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22.04.2025 21:14 Відповісти
Похоже так и будет.
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22.04.2025 21:58 Відповісти

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