Китай закликав Велику Британію та ЄС підтримувати багатосторонню торгівлю для протидії митам США

Міністр закордонних справ Китаю Ван І закликав Велику Британію та Європейський Союз захистити багатосторонні торговельні системи для протидії тарифним заходам США.

Про це пише Reuters.

Як зазначається, Китай і США залишаються втягнутими в поглиблення торговельної війни, і взаємне підвищення мит суттєво порушило двосторонню торгівлю.

Ван під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі заявив, що Китай і Велика Британія зобов'язані підтримувати міжнародний порядок перед обличчям "нестримного одностороннього залякування".

Окрім того, Ван зазначив, що Китай готовий співпрацювати з Великою Британією, щоб "усунути всі відволікаючі фактори", додавши, що на обох країнах лежить тягар захисту багатосторонніх торгових систем.

Під час окремої розмови з міністром закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер Ван закликав ЄС захищати багатосторонню торгівлю та сказав, що Китай готовий і надалі підтримувати відносини з ЄС на високому рівні.

Раніше цього місяця президент Китаю Сі Цзіньпін звернувся безпосередньо до ЄС, сказавши прем'єр-міністру Іспанії Педро Санчесу, що Китай і Євросозу повинні об'єднати зусилля для захисту глобалізації.

Як повідомлялося, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.

Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів. Ставка мит США на китайський імпорт наразі становить 145%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа.

За словами гендиректорки Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеали, унаслідок запровадження взаємних митних бар'єрів обсяги торгівлі товарами між США та Китаєм можуть впасти на 80%.